FMS México: fecha, hora, batallas y dónde ver a Aczino, Rapder y Jony B

La FMS México está a pocos días de dar inicio a una nueva edición que tendrá a la expectativa al movimiento del freestyle en Lationoamérica. El evento se llevará acabo el sábado 8 de enero desde las 5.00 p. m. (hora peruana), desde las instalaciones del Jardín Cerveza, con la presencia de 12 competidores que buscarán iniciar con pie derecho la liga para poder aspirar al título que actualmente le pertenece a Rapder.

Esta liga será más interesante aún porque estará presente nuevamente el actual bicampeón internacional de Red Bull, Aczino, quien en la temporada pasada no participó por enfocarse en la música. Además, contará con íconos del freestyle mexicano como Jony B, Lobo Estepario, RC, Skipper Dominic y demás. También se confirmó una batalla de exhibición entre Lobo López (Franco Escamilla) vs. B One.

¿A qué hora y cómo puedo ver la FMS México 2022?

Perú: 5.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

New York, Washington, New Jersey: 5.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver la FMS México 2022?

Podrás disfrutar de la FMS México 2022 a través del canal oficial de YouTube de Urban Roosters. Además, sigue el minuto a minuto en la web de La República Freestyle.

¿Quiénes son los participantes de la FMS México 2022?

Aczino

Rapder

Lobo Estepario

Skiper

Garza

Yoiker

RC

Jony Beltrán

Dante

Dominic

Lancer Lirical de Venezuela

¿Cuáles serán las batallas de esta jornada de FMS México 2022?

Aczino vs. Garza

Dominic vs. Zticma

RC vs. Dante

Skiper vs. Lobo Estepario

Jony Beltrán vs. Lancer Lirical

Rapder vs. Yoiker

¿Quiénes serán los jueces de la FMS México 2022?

El jurado de la FMS México 2022 estará conformado por cinco raperos:

Potencia

Eric El Niño

Gino

Danger

K-Road

¿Quiénes serán los djs de la FMS México 2022?

Los encargados de poner las mejores instrumentales y mover los platos con los cortes precisos serán Dj Sonicko y Dj Rentería.

Sonicko y Rentería serán los djs de la fecha. Foto: FMS México

¿Quiénes serán los casters de la FMS México 2022?

Los casters de la FMS México 2022 serán Abraham, Tess La y Mariana.