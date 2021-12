Blon: El minuto de Jaze contra Skill es el mejor del año

Si hay una ronda que gusta y mucho en el mundo del freestyle es la de los minutos libres, algo que siempre genera repercusión en eventos como las distintas FMS, Red Bull u otras batallas. En Perú, quien más destaca en esa faceta es Jaze, campeón de la FMS nacional y el rapero más viral de batallas en esa categoría debido a que sus minutos libres suelen ser reaccionados en demasía por los distintos streamers de batallas. En esta ocasión, Blon tuvo palabras acerca del peruano y eligió a uno de sus minutos como el mejor de toda la temporada. Sin dudarlo, Pablo Pérez no tuvo problemas para nombrarlo junto a Gazir y Sweet Pain. El minuto fue ante Skill, la gran promesa nacional.

Este minuto será recordado históricamente por la dificultad del mismo, donde Jaze decidió jugar con la terminación del AKA de su contrincante. “¿Qué pasa Skill?”, fue la pregunta con la que inició su minuto de respuesta. Si bien no contestó los patrones previos, este dejó una tremenda impresión en el público vía streaming y en los competidores en el momento. De hecho, para muchos, ese momento fue el bisagra para saber que Juan Carlos Iwasaki sería el gran campeón.

“La terminación que utiliza es muy difícil. Lo he dicho muchas veces. Si tú te intentas escribir un tema con esa terminación, te demoras horas y él logró encontrar las palabras en un solo minuto. Ese me parece el más difícil de hacer. Mis nominados son el minuto de Gazir a Tirpa, el de Sweet Pain a Bnet y el de Jaze a Skill. Habiendo visto todos, me quedo con el de Jaze contra Skill. Para mí, es el mejor minuto del año”, precisó.

Aquí el video del freestyler y streamer español: