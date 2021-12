¿Volverá Replik a la FMS Argentina? Esto le dijo a Force

Si tenemos que hablar de freestylers que han marcado época en la escena argentina, es imposible no hablar de Replik. ‘Manucho conflicto’ (su apodo) es de los raperos con más recorrido en la historia del circuito argentino y sus plazas. De hecho, su paso por El quinto escalón y la FMS Argentina es siempre recordado por los fanáticos del freestyle. A pesar de no encontrarse activo en alguna competición, en los últimos tiempos ha sido partícipe de distintas batallas con bastante repercusión. A partir de ello, siempre está la duda de si volverá a algún torneo en particular y a largo plazo. Force, rapero español y youtuber, pudo consultarle al respecto. Conoce lo que dijo.

“Según tengo entendido, hay que ir a muchas competencias y presentarse para poder ascender. Hasta ese punto no llegaría. Quizá, si se hiciera otro torneo clasificatorio y me vuelvan a llamar, claro. Eso sí, estoy dispuesto a ir a donde me llamen, porque es trabajo, que no es el incentivo pero es parte de”, fue lo que respondió Replik al ser consultado por Force sobre un posible regreso de su parte a la gran élite del freestyle albiceleste en la FMS Argentina, competición donde dio una exhibición junto a Sub en la primera fecha de la cuarta temporada.

Replik es de los exponentes más importantes de la historia del freestyle en Argentina, por lo que su motivación por regresar a batallar es una gran noticia para el panorama. Esperemos, por supuesto, verlo más seguido en distintos eventos. Gane o pierda, su estilo es muy poco común y eso es algo necesario en cualquier ámbito.