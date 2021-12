Skone: el gallo que canta en todos los corrales está de cumpleaños

Si tenemos que hablar de pilares en el mundo del freestyle, es imposible no mencionar a Skone. El español es vital en toda la historia de la disciplina y no extrañaría que se le considere como el representante más importante del movimiento, pues es parte del mismo desde sus inicios. Su carrera profesional dentro del mundo de las batallas empezó a tener focos en el año 2008; trece años después, sigue siendo parte de la élite y eso no es casualidad. Skone es sinónimo de constancia, esfuerzo y amor por lo que hace. Es la muestra de que si te propones ser grande, lo serás. Aquí repasamos la trayectoria de la leyenda viva, quien aún tiene para rato en el circuito y buscará seguir dejando huella.

Si bien ya había iniciado antes, los focos comerciales del freestyle apuntaron a Skone desde el 2008. En aquel año, disputaría la final regional nacional de Red Bull Batalla Barcelona, evento donde se quedaría con el tercer lugar de la competición. Asimismo, después en la gran final nacional, lograría clasificar a cuartos de final, donde cayó ante Chester. A pesar de no obtener títulos, su nivel de punchline y agresividad se iba mostrando. Era un competidor del que habría que hablar.

Tras ser igual de constante en las nacionales del 2009 y 2010, llegó el parón de Red Bull. Si bien no se sabe con exactitud si estuvo del todo ligado a las batallas, sí había dejado claro que eventualmente regresaría al circuito en búsqueda de la máxima gloria. Su vuelta a las batallas fue en el año 2014 y dos intentos, llegaría el año 2016, año donde la verdadera gloria llegaría.

El 2016 es un premio a la constancia. Es un regalo al trabajo duro. Si el freestyle tuviera un nombre en el 2016, ese sería Skone. Todo empezaría llegando a la gran final de la final nacional de Red Bull Batalla España, donde derrotaría nada más y nada menos que a Chuty. La frase “No es el mejor, es el que les gana” empezaba a aparecer en el radar. Skone conseguía su primer título nacional del evento de la lata y conseguía meterse en la final mundial, la cual sería en Perú.

Más de una vez, José Miguel ha declarado que en Perú se hizo leyenda. ¿Y cómo no? Ante un panorama adverso y frente al local, Jota, logró obtener el título mundial. Ya era una leyenda, pero en aquel momento fue su confirmación. Skone escribía su nombre en los grandes libros del freestyle.

En el 2020, aparecería una vez más para asombrar el mundo, pues tres años después de haber dejado de ir a Red Bull Batalla, se apuntó y logró una vez más salir campeón nacional tras derrotar a Blon, convirtiéndose así en bicampeón de España. Meses después, sería subcampeón del mundo ante Rapder.

A día de hoy, estamos 2021. Han pasado cinco años desde aquel campeonato y Skone no ha hecho más que seguir confirmando lo que es: un auténtico hito para el freestyle y la comunidad hip hop. Con distintos proyectos y su continuidad en el circuito competitivo, él sigue demostrando que está en la élite. Que es la cara de todos los soñadores en la disciplina. No sabemos cuánto tiempo más seguirá, por lo que toca seguir disfrutándolo. Actualmente, es subcampeón del mundo y también protagonista de la FMS España, por lo que sabemos que tiene para rato. Seguirá siendo la leyenda viva donde le toque, pues “un gallo de verdad canta en todos los corrales”.

Feliz cumpleaños, Skone.