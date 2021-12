Freestyle en 2021: ¿cuál fue el mejor minuto libre en batallas?

A falta de una fecha de FMS Argentina el próximo miércoles 29 de diciembre, podemos decir que el año en el circuito del freestyle está casi finalizado. Se han realizado un número alto de competencias en todo el mundo y todas las batallas nos han dejado más de un momento memorable. Uno de los momentos más divertidos y queridos por la gente cuando hay enfrentamientos entre freestylers es en las rondas de minutos libres. Los raperos fluyen a través de las bases y buscan líneas argumentales para atacar o desarrollar sus técnicas. Acá te contamos cuáles son los mejores minutos a sangre del año 2021 y cuál fue el mejor de todos votado por la sección de freestyle de La República.

Para poder elegir al mejor minuto del año, se debe hacer una mención honrosa a Sweet Pain. El freestyler español destacó mucho en esa ronda durante el año 2021 y en la batalla recuperativa ante Bnet nos dejó una joya que quedará en la historia. Sweet tuvo que hacer un minuto de respuesta a otro donde no hubo tanto ataque, así que argumentalmente debió contraatacar, algo que le resultó muy bien. Con barras como la siguiente: “Quiero que me comprendas compadre, esto para mí es más que una batalla a sangre, es un plato de carne lo que he venido a jugarme y te saco ventaja porque sé lo que es el hambre”, ‘Shema’ volvió loco a todo el panorama.

Aquí les dejamos el minutazo:

Finalmente, la sección de freestyle de La República no tuvo dudas en elegir al rey de la ronda para escoger al mejor minuto libre del año: Jaze. El rapero peruano domina como ninguno esa vertiente de la disciplina y ante Kian lo llevó a otro nivel. Si bien no alcanza el nivel sangriento de Sweet Pain al atacar, lleva sus técnicas a lugares a los que nunca había llegado. Es espectacular cómo se acomoda a cualquier instrumental o a los distintos boom bap para soltar increíbles rimas.

Aquí te dejamos el tremendo minuto: