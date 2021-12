Freestyle 2021: ¿cuál fue la mejor batalla en Perú?

Este año fue muy importante para el freestyle peruano. La FMS Perú y la Red Bull Batalla Perú nos dejaron actuaciones increíbles y grandes niveles, pero sobre todo muy buenas batallas. Ambas competencias pudieron entregarnos duelos históricos con raperos de la vieja escuela, así como también de la nueva. Tuvimos choques generacionales que dejaron más de una repercusión e influyeron en esta votación. En esta ocasión, elegimos a la mejor batalla del freestyle peruano en el año 2021. Aquí te contamos cuáles son las candidatas.

Una batalla que fue definitiva y recordada fue la de Stick ante Skill en el cierre de la primera temporada de la FMS Perú. En la jornada nueve, Stick estaba obligado a ganar y a esperar el resultado de Jaze, quien enfrentaba a Nekroos. Por su parte, Skill sabía que debía derrotar a su rival para poder meterse a la FMS Internacional, evento que se dio meses después. El enfrentamiento tuvo una contraposición de estilos bastante clara y nos regaló rimas increíbles en momentos claves como los minutos libres o el deluxe. El ganador fue Stick con réplica.

Otro enfrentamiento clave fue el de Jaze ante Nekroos. El título de FMS Perú estaba en juego en la última jornada y el primero debía ganar para quedarse con el trofeo de campeón. Si bien Nekroos no se la puso nada fácil a su rival, Jaze entendió cómo enfocar la batalla en la última parte y volvió a dejarnos dos minutos libres impresionantes. Juan Carlos ganó de manera directa y así se quedó con la primera temporada de la liga de la elite peruana de freestyle.

Finalmente, en la jornada dos de la FMS Perú, Jaze y Kian se encontraron en un enfrentamiento muy especial. Pocas veces se ve que en algún choque dos figuras no se tiren sangre, sino se dediquen a rapear y a las técnicas. Ambos dejaron un nivel impresionante y deleitaron al panorama general del freestyle. Con muchas reacciones del extranjero y del mismo movimiento peruano, desde el inicio quedó claro que esta sería de las mejores batallas de la historia nacional.

Para nosotros, Jaze vs. Kian es la mejor batalla del año en Perú. Las técnicas y el rap puro ganan. Esta batalla demuestra la cara del under peruano, esa que no busca las rimas personales, sino el escuchar al otro y disfrutar en el momento. La mente en blanco y el fluir técnicamente. Sin dudas, fue la mejor batalla del año en el país.