¿Qué tan importante es la salud mental en el freestyle? Sweet Pain, Tirpa y Estrimo opinan

La salud mental es una parte vital de la vida de cada ser humano. A menores o mayores rasgos, esta termina siendo determinante en el día a día de cada uno. Las distintas disciplinas que pueden existir, sean deportivas o no, no son ajenas a esta problemática. Conforme estas sean de mayor importancia, relevancia o viralidad, los riesgos de que se vea afectada la salud mental de sus protagonistas son mayores.

El freestyle, en este caso, no es la excepción. Conforme han pasado los años, este movimiento ha cobrado un nivel de difusión y repercusión mucho mayor. Tuvimos la oportunidad de consultarle sobre el tema a Sweet Pain, Tirpa y Estrimo, protagonistas de la quinta temporada de FMS España.

¿Consideran que parte de profesionalizar el freestyle está en incluir más coaches que trabajen en la salud mental? ¿Cómo manejan ustedes ese tema?

Por un lado, Tirpa opinó que se ven afectados por la opinión del público, que muchas veces solo se enfoca en los errores. “Evidentemente, es una realidad muy importante. Creo que es difícil educar a la gente cuando está detrás de la pantalla. Afecta al artista y la gente cree que no. Son muchas vainas las que vives acá. Uno tiene muchos problemas internos y cuando te toca una mala batalla, solo buscan el error y te destruyen”, señaló.

Además, resaltó que contar con coaches los ayuda a afrontar las diversas situaciones y que estos profesionales deberían de estar en todos los ámbitos del freestyle. “Al final, por eso muchos se retiran y se dedican a la música. Felizmente, seguimos acá y nos alegra contar con un coach, por lo cual estaría bueno ver más de estos profesionales en otras ligas”.

Por su parte, Sweet Pain también dejó clara su posición sobre las barras personales y cómo estas repercuten en el público: “Yo entiendo cuando se dicen cosas personales en batallas, pero el problema es que después eso se magnifica. Todo eso empieza por el público. Cuando yo me hice viral en redes sociales no estaba acostumbrado a tanta falta de respeto. Tuve que entender que detrás de una pantalla puedes decirme lo que quieras, lamentablemente. En la cara no te lo dicen. Yo tuve que dejar batallas porque supuestamente te las preparas y puedo entender que pienses así, pero dame una oportunidad”.

Además, tuvo palabras sobre el momento donde se alejó de las batallas. “Yo volví porque tenía apoyo de los freestylers y la escena, porque el público me hizo irme. Me da pena porque si bien no somos futbolistas, nos comemos una presión terrible. Yo no entiendo al público. Esto es freestyle, vamos a fallar y no somos perfectos. De eso se trata, no siempre serás constante. Eso me mata porque me da miedo escénico la reacción de la gente porque dependemos de ellos”, resaltó el español.

Finalmente, Estrimo habló sobre las rimas personales: “Que llegues a las batallas con una tristeza porque terminaste con tu novia después de cuatro años o algo parecido y te lo saquen en cara, claramente te termina afectando y la gente lo hace más grande después. A veces no lo entienden”.

Aquí el video del momento de la pregunta y la respuesta completa:

Canales de ayuda

Si presentas problemas en salud mental, no dudes en acudir a un especialista. Asimismo, puedes recibir orientación y consejería médica a través de la línea gratuita 113, opción 5, del Minsa. Además, puedes comunicarte al 0800 00194 de Unicef, una línea de ayuda denominada Aligerando mochilas.