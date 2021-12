¿Cómo debe enfocar Sweet Pain su estilo de freestyle con el regreso del público? Esto nos respondió.

Las batallas de freestyle son un movimiento que, técnicamente, han ido evolucionando conforme ha avanzado el tiempo. A partir de ello, las nuevas formas de rapear y la constante variación de estilos cada vez son más comunes de ver en esta disciplina. En una actualidad donde se depende mucho del feedback del público y de los distintos formatos, muchas veces la pureza y la gota de magia que pueden ofrecer los freestylers se pierde gracias a que algunos no necesariamente apuntan a la cuarta barra de los patrones y al punchline final. ¿Por qué sucede esto? El público está esperando como cierres el patrón entero con la rima antes que la construcción de la misma. Este efecto se vio reflejado en muchos raperos, pero sobre todo en Sweet Pain, estrella del freestyle español. Por ello, pudimos hacerle una pregunta al respecto y esto fue lo que nos contestó.

¿Sientes que por ser un freestyler que no apunta a la cuarta barra del patrón tu conexión con el público disminuye? ¿Cambiarías tu enfoque de batalla gracias a ello?

“Totalmente me pasa así. Me doy cuenta cuando pasa incluso rapeando en Twitch porque es freestyle puro. Me he dado cuenta de que a veces en el formato de batallas tratamos de tirar el punchline en la cuarta barra para darle más espectacularidad a la rima, pero para mí es complicado porque no suelo. Yo normalmente ni bien tengo el concepto te lo tiro en la segunda y en la cuarta te digo algo que tenga algo que ver. Eso te quita mucho. Se puede hacer y por algo somos profesionales, pero hace tiempo que ya no concibo el freestyle así”, nos respondió el español.

Por otra parte, también se refirió a Bnet, alguien que hace algo parecido pero ha repercutido más en la gente. “A no ser que tengas un estilo como el de Bnet, que ya nos tiene acostumbrados a su juego, es jodido. Más con mi manera de rapear, que genera que, si no logro clavarla en la última, pareciera que no fue tan potente. Creo que puede afectarme”, dejó claro el rapero de la FMS España.

Muchos freestylers evlucionaron durante el periodo de cuarentena, pues la ausencia del público generaba que se les escuche más. Casos como Jaze, Klan, Papo, Zasko y otros más son un claro ejemplo de lo mismo que le pasa a Sweet Pain. Veremos cómo es su evolución con el regreso de la gente durante esta temporada.