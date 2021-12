¿Chuty o Gazir? Los reyes del formato FMS están listos para una nueva temporada

La espera desespera y las ganas de ver la primera jornada de la temporada cinco de FMS España aumentan. ¿Por qué? Por todo. Por el nivel de los freestylers, el hilo argumental de un sinfín de batallas, el público, DJ o host y mucho más; pero, sobre todo, por ver cómo les irá a Chuty y a Gazir este año. Aquí te contamos por qué esta rivalidad es tan importante y lo que puede llegar a ser para la historia del freestyle la participación de ambos.

La FMS tiene a su formato de batalla como el gran diferencial en comparación al resto de competiciones a nivel mundial. Este se caracteriza por lo completo que es y también por los distintos estímulos que maneja. Casi cinco años después de la llegada de la liga a la elite del freestyle, podemos decir que dos MC’s en particular lo han llevado a lo más alto: Chuty y Gazir.

Con un temible ingenio, da la sensación de que ambos no tienen techo. Si hablamos de sacarle el jugo al formato al 100%, seguramente ellos lo cumplan en más del 80% de sus batallas. Cuando te esperas lo de siempre, logran regalarnos algo nuevo. Está en esa magia nuestras ganas de seguir viviendo la disciplina. Con freestylers como ellos, esos momentos inigualables se vuelven una constante. Ambos tienen números impresionantes, aunque también es verdad que uno tiene muchas más batallas que el otro.

Si bien Gazir tiene solo 10 batallas completas en formato FMS, lo que se le resalta es su constancia en los puntos de batalla. Siempre pasa los 400, algo que es una locura total. Asimismo, su espectacular forma de desarrollar los conceptos y estímulos lo llevaron a lograr coronarse como el campeón de la segunda edición de FMS Internacional, donde derrotó a Tirpa.

Por su parte, Chuty es el rey de la competición. ¿Y cómo no serlo? El de Madrid tiene un tricampeonato y no fue campeón nacional solo en el año en el que no participó. De 27 batallas en el circuito, ganó 25 y solo perdió dos, algo que es simplemente alucinante. Sergio no solo tiene una capacidad de desarrollo de conceptos asombrosa, también lo acompañan su increíble puesta en escena y un flow envidiable. Adaptación pura a todo contexto de batalla y a todas las bases donde le toque rapear.

Finalmente, seguramente no veamos el duelo entre ambos hasta la última fecha de la liga. Esto porque se espera que los dos sean quienes definan el título. Chuty enfrentará a Tirpa en la primera fecha, así como Gazir a Mister Ego.