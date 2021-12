Éxodo Lirical: “Stick es el mejor representante que tiene Perú”

La final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos será este sábado 11 de diciembre y se empieza a sentir el ambiente para uno de los eventos de freestyle más importantes de la historia. Viña del Mar será la sede de esta competición. Como previa del evento, tuvimos la chance de conversar con Éxodo Lirical, freestyler de República Dominicana que fue la revelación el año pasado al eliminar a Bnet. Aquí te contamos lo mejor de la entrevista al rapero que ahora llega con una responsabilidad mayor a la ‘Madre de las Batallas’.

El año pasado fuiste la revelación. ¿Este año vas con otra actitud?

Tengo presión, sobre todo por superar las hazañas que hice el año pasado. Creo que puedo dar otro golpe mediático ya que ahora habrá público. Nunca pienso netamente en ganar, pero sí en dejar huella. A veces hay momentos que marcan antes que los mismos campeones.

¿Qué tal es la convivencia?

Lo que muchos no saben es que esto es distinto a lo que se ve afuera. Hay un aura de competitividad grande, pero entre nosotros es muy distinto. Nos llevamos muy bien. Todo es amistad. Me preocupa porque quizá mañana no hay el ataque que necesita la competencia, por lo que me guardaré un poco. Trato de aislarme en el momento de entrenar. En general, disfruto de todas estas experiencias. Me gusta que la gente diga “conocí a Éxodo Lirical”.

¿Crees que el público sea determinante?

El público es algo que preocupa, pero también motiva. Creo que puedo generar que ellos se enganche a mí. Por otra parte, creo que a Marithea le gritarán mucho y a Gazir no van a apoyarlo tanto. Quizá se vengan arriba con Basek, pero no del todo.

¿Prefieres elegir o que te elijan en las llaves?

Soy más de que me escojan. Si tuviera que elegir, escogería a alguien que no tenga tanta experiencia en internacionales. Creo que es necesario evitar al local en primera ronda. También evitaría a Marithea porque siento que el público la apoyará mucho. Tengo varios puntos cubiertos.

¿Cómo analizas a Stick?

A Perú le digo que Stick es su mejor representante, lejos. Quizá no es tan comercial, pero es el mejor. Lo veo muy bien. No logro entender por qué no lo quieren tanto como a Jaze o Nekroos.

¿Quién es para ti el principal favorito?

Internacionalmente, quizá Gazir. Pero para el público, no creo. Lo veo muy seguro, le he dicho que se concentre y que no piense en qué tanto lo apoyan.