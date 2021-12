Marithea: “Me siento favorita para la Red Bull Internacional”

El sábado 11 de diciembre se disputará la gran final internacional de Red Bull Batalla, la cual será en Chile. Este evento, como todos los años, paraliza al mundo del freestyle y promete ser de los más importantes en la historia de la competición. Marithea, freestyler colombiana que logró coronarse campeona nacional de Red Bull, es una de las más grandes candidatas a llevarse este evento. No solo por lo hecho en su país, sino también por lo conseguido en la God Level 4vs4 y en Combate Freestyle México. En esta ocasión, pudimos conversar con ella desde Viña del Mar. Aquí te traemos lo mejor de la entrevista.

¿Qué expectativas tiene Marithea para esta gran final internacional?

No tengo ningún tipo de expectativa. Estoy demasiado relajada. Creo que nunca me había sentido tan relajada. Así como cuando la gente pensaba después de ganar la Red Bull Colombia que me iría en primera, ahora que me va bien me siento igual. Tranquila.

¿Cómo se siente Marithea antes del evento?

Honestamente, no siento nada. Creo que recién el mismo sábado sentiré la presión.

¿Te sientes favorita a llevarte el evento?

Sí, me siento favorita. Si pudiera elegir a alguien para enfrentarme, sería a Aczino.

¿Qué crees que le falta a Marithea para mejorar?

Me agrada la frase “No temas a la perfección, nunca la vas a alcanzar”. Creo que siempre hay algo para mejorar y pulir.

¿Qué de especial le ves a esta edición?

Me gusta que sea en Chile. Creo que el público no será localista.

¿Qué opinas del jurado?

Me gusta que no hayan dos del mismo país y que cada uno represente una época distinta. Además, cada uno tiene también una visión y un estilo distinto. Cada uno valorará otro tipo de cosas. Para mí, está bien.

¿Son los mexicanos favoritos a llevarse la Red Bull Internacional?

El favorito siempre será Aczino. Acá nadie se lo quiere cruzar. Lo mismo con Skone. Además, Gazir viene como candidato.

¿Quién crees que puede dar la sorpresa?

Un cupo es una oportunidad. Cualquiera puede ganar. Mira el caso de Rapder el año pasado.

¿Es el torneo más importante de tu vida?

Creo que el más importante fue la Red Bull Colombia porque me permitió estar aquí.

¿Cómo ves a Stick, representante de Perú?

Va a romper la maldición de Perú. Viene en un excelente momento. Mira lo que hizo en BDM. Es, hoy por hoy, lo mejor que tiene Perú. Se ha sido muy injusto con él.