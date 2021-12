Jaír Wong tras clasificar a la Red Bull Internacional: “Quiero dejar al Perú en lo alto”

El paso de Jaír Wong en este Torneo de Plazas fue espectacular y logró llevarse el campeonato, dándole una gran alegría al freestyle peruano. Nunca fue menos que sus rivales y supo sobreponerse ante las distintas situaciones adversas en las que se vio envuelto. El peruano derrotó a Imigrante, a Jokker y a Wolf en la gran final, cerrando así un gran paso por este evento. Ahora, así como las otras tres veces que sucedió, habrán dos peruanos en la final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos, la cual se disputará en Viña del Mar, Chile. Con una sincera emoción, el freestyler nacional brindó las siguientes declaraciones.

¿Te imaginaste clasificando a la gran Red Bull Internacional?

Uno siempre tiene que visualizarse campeón, si no, no tiene sentido competir. Más aún si haces algo tan importante como es representar a tu país. Yo no lo veo como que va Jaír Wong a batallar, lo veo como la representación de un país. Siempre he tenido un gran sentido por la responsabilidad de nuestra bandera.

¿En qué piensas en este momento?

Primero me relajaré y después pensaré en el sábado, porque ese día la responsabilidad es mayor. Solo pienso en ganar. Hay que saber jugar las cartas que uno tiene y jugarlas bien.

¿Qué tal sentiste al público?

Me gusta batallar aquí. No es localista. Gritan a ambos lados, y no lo digo por populista.

¿A quién te gustaría elegir en la Red Bull Internacional?

No me gustaría elegir. Prefiero que me escojan.

¿A quién le dedicas este triunfo?

A toda la gente que me apoya, que es poca. La verdad es que en Perú me apoyan muy poco, y no lo digo de resentido. Les agradezco a todos. No solo yo, les digo a los peruanos que hay más peruanos que merecen apoyo.

¿Qué esperamos de Jaír el sábado?

Lo dejaré todo. Prometo dar el doble de lo que di hoy.