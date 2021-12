Soen: “Sin Urban Roosters no podríamos hablar de profesionalizar el freestyle”

Si podemos hablar de un freestyle profesionalizado y cada vez con mayor llegada, tenemos que nombrar a Urban Roosters. La empresa fundada en 2015 es una de las más grandes precursoras del éxito de este movimiento a nivel hispanohablante y mundial. Esta vez, tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los pilares para la llegada de esta empresa y la creación de FMS: Soen. Además, nos dio la exclusiva de que estaría en Perú para el corte internacional de febrero del 2023 para la FMS Internacional. El juez de la liga española habló de todo y aquí te traemos lo mejor de la entrevista.

¿Dónde arranca la carrera de Soen en el freestyle?

Mi nombre artístico es Soen y proviene de los puntos cardinales (Norte, Sur, Este y Oeste). Formo parte de la oleada de freestylers que apareció durante el parón de Red Bull, allá por el año 2010. Empecé en Valencia y los que más destacaban éramos Errecé y yo. Si bien incursioné en el mundo de la música, me enfoqué más en el mundo del freestyle. Soy parte del eje que agarró la rueda para que el movimiento hoy en día sea lo que es.

¿Cómo era tu estilo en tus momentos como freestyler?

Creo que los videos de Red Bull no reflejan el estilo de freestyle que yo tenía. Yo hacía el rollo de Sweet Pain, que ahora él lo desarrolló mucho más. No solía tener muletillas y en ese tiempo era complicado no tenerlas.

¿En cuántos aspectos del freestyle crees que cambiaron las batallas a través de los años?

Han cambiado muchas cosas. Desde 2005, la transición real es cómo pasamos de un hobby a la profesionalización. Debido a la comercialización, esto se ramificó como música y deporte. Los que estábamos dentro hace tiempo no nos imaginábamos que crezca tanto. Creo que Arkano tiene gran parte de la culpa de esto. Si bien mucha gente del movimiento tiene poca memoria, pero él hizo mucho. Trasladó el freestyle al mundo de la comunicación. Ayudó a que la gente más adulta deje de vernos como gente simplemente fumando en un parque. Creo que lo único que falta es que Marithea gane la internacional.

¿Qué crees que hubiera sido del freestyle sin Urban Roosters? ¿Hubiera estado igual de profesionalizado?

Estoy en Urban Roosters desde el año 2015, donde se fundó. Creo que ahora mismo el freestyle no estaría profesionalizado sin Urban Roosters porque no implicaría una regularidad económica. Para nosotros, era raro que nos paguen por ser parte de algún evento de batallas. A lo mucho te daban alojamiento. Lo que Urban implementó es que ahora los freestylers cobran un sueldo que como mínimo te ayuda a vivir tranquilo. Creo que en ese sentido adelantaron a Red Bull y se diferenciaron. Podemos tener errores como todas las empresas del mundo, pero es un proceso. Red Bull siempre estuvo en la punta de la flecha, pero FMS es la única competencia que te asegura un pago profesional.

¿Te sientes cómodo en tu faceta de juez de FMS?

Cuando se creó FMS yo llevaba un año sin competir. Es una espinita clavada. Por lo menos me gustaría poder tener una batalla de exhibición. Estoy de juez porque quiero seguir vinculado a este mundo, que es mi pasión. Estoy bastante cómodo. Yo sé que solemos atravesar momentos de hate y es complicado, pero tengo la aprobación de la mayoría de los participantes. Quizás en algún momento vuelva a competir, de todas formas.

¿Crees que Nitro se excedió al hablar de los jueces youtubers? ¿El siguiente paso es la profesionalización de los jueces?

A no ser que haya una diferencia escandalosa, creo que no es una cosa complicada el argumentar tus motivos para elegir a un ganador. Lo más importante es que seas consecuente con tu argumento. Creo que profesionalizar a los jueces será difícil, pero también creo que como mínimo debes de tener un conocimiento del movimiento y las batallas. Por ejemplo, en la última temporada de FMS España creo que Estrimo fue el mejor y es youtuber. Creo que no es determinante que hayas competido para ser juez.

¿Cómo tomas la decisión de volverte streamer? ¿Tu mayor público es el peruano?

Yo en 2013 y 2014 ya grababa algunos blogs. Cuando empezó la cuarentena hablé con Kapo 013 porque tenía ganas de que la gente conozca mi visión. Él me dijo que sería muy interesante que las personas sepan mi punto de vista, pero que también debía hacer mi propio contenido. Para mí, él es el número uno. Es una referencia absoluta. Yo hoy en día, al no estar tan en el foco, no soy tan trending topic. Desde agosto estoy en Facebook Gaming.

¿Tu mayor audiencia es la peruana?

Lo que pasó fue muy gracioso porque un día hice un video sobre lo mejor de Jaze en FMS Perú. Tenía 1.200 suscriptores. El siguiente día entré y me encontré con 6.000 visitas. Es curioso porque no por tener más vínculo con un país debes hacer más contenido de ese país y siempre pensé así. Pero es que en serio me gustó mucho esa liga. Creo que en esa liga hay mucha variedad y lo que más me llama la atención es que cuando hay dos freestylers rapeando uno se retroalimenta del otro. Se festejan las rimas entre ellos. Algo como lo que pasó en el Jaze vs. Kian. Que un rival celebre las rimas del otro es muy de la época en la que yo conocí al freestyle. Son amigos. Son los valores del hip hop que yo conocí. En Perú, hay un feeling y un cariño entre los participantes que me llamó mucho la atención. Mi público peruano es el 48% de mi audiencia.

¿Por qué crees que el nivel del freestyle peruano no se ha podido reflejar a nivel internacional?

A nivel global debo puntualizar que quizás Perú tiene una musicalidad artística que se limita en formatos como los incremental mode. Creo que el problema que hay es que cuanto más barreras les ponen, menos libres se sienten para ser ellos mismos. A Jaze le dejas un minuto para fluir libremente y de repente clava esdrújulas, juegos de palabras y más. Es un caso muy parecido para todos los peruanos. Yo creo que el incremental mode fue incómodo para el espectador, participantes y los jueces. No hay libertad creativa. Lo van a retirar e incluso querían retirarlo para el viernes en aquella FMS Internacional, pero no parecía justo. Creo que esa ronda perjudicó a los raperos de Perú.

¿Qué objetivos tiene Soen a corto y largo plazo?

Retomaré el tema musical. Ya tengo algunas canciones, pero en este verano sí tengo pensado preparar algo. Me gustaría cerrar esa etapa de manera bonita. No tengo ninguna ambición en ese ámbito. Por otra parte, quisiera volver en algún momento al circuito, pero para ello debería dejar de ser juez. Si me veo bien haciendo freestyle y me acompaña el nivel, quizás existan batallas en particular donde yo pueda mostrar mi nivel. Si me va bien, quizá podría tener alguna posibilidad de que FMS me invite a realizar alguna batalla. Finalmente, quería mencionar también que estaré en el corte internacional de la FMS en Perú en el año 2023 como juez.

Puedes escuchar la entrevista entera en los canales oficiales de Rimas y Gallos - La República vía Spotify, YouTube y Facebook.