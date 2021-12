God Level 2 vs. 2: Sweet Pain y Letra son la dupla 12 del evento

Los días avanzan y la God Level 2 vs. 2 no para de confirmar a sus equipos para la gran edición que será en febrero y marzo del año 2022. En esta ocasión, se dio a conocer a la nueva dupla explosiva para la competición: Sweet Pain y Letra. Con dos estilos muy distintos, ambos saldrán en búsqueda de dar un golpe a nivel internacional.

Por un lado, quien seguramente llega en mejor momento a este evento es Sweet Pain. El español fue tercero de la FMS España y subcampeón de la Red Bull de su país. Si bien tiene algunos problemas cuando le toca batallar con público —por su forma de vocalizar—, si logra corregir ese problema, es imparable y de los mejores del mundo.

Por su parte, Letra es un rapero que no suele llegar a los eventos con el mejor rodaje, pues no cuenta con competiciones como FMS o Red Bull Batalla; sin embargo, siempre deja un gran nivel de rapeo y contenido. Con un gran flow y una forma muy particular de batallar, el venezolano sabe que junto a Sweet Pain pueden dejar tremendos momentos y convertirse en candidatos.

Vale recordar que por ahora solo hay dos competidores peruanos confirmados: Skill, quien irá con MP, y Nekroos, quien será equipo junto a Skone. Si bien ambas duplas son espectaculares y candidatas, a todos nos gustaría ver a más participantes nacionales en el evento. ¿Será que tienen guardados a Jaze o Stick para el final? El tiempo lo dirá. Lo que se sabe es que solo quedan seis participantes por anunciar y aún no se sabe nada de nombres como Chuty, Marithea o el propio Aczino.