Rodrigo Quesada: “Los creadores de contenido son vitales en el mundo del freestyle”

Si tenemos que hablar de influencias y repercusiones en el mundo de las batallas de freestyle, hay que darle el lugar que se merecen a los streamers y creadores de contenido. Gracias a plataformas digitales como Twitch o YouTube, podemos decir que distintas personas pueden vivir también del movimiento sin necesidad de ser competidores o protagonistas directos.

En la actualidad hablamos de “viralidad” en esta disciplina, en parte, gracias a estos comunicadores y sería injusto minimizarlos. Por supuesto que los actores principales siguen siendo los mismos, pero hemos llegado a un punto en donde, si bien los creadores de contenido necesitan de las batallas para poder generar su producto, los mismos freestylers también necesitan de la repercusión necesaria.

Tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los streamers de batallas con mayor repercusión hoy en día: Rodrigo Quesada. Rodrigo es una persona que destacó en el mundo del freestyle gracias a su frontalidad y juicio crítico. Con una constante exigencia en sus reacciones a distintas competiciones, tuvo más de un roce con un sector, como también una gran aceptación por otro. Aquí te traemos lo mejor de la entrevista.

¿Cómo tomas la decisión de empezar a crear contenido sobre las batallas de freestyle y a vivir de ello?

Mi trayectoria se basa en el periodismo de otros campos: político, musical y deportivo. Mientras incursionaba en ese mundo, yo era fanático de las batallas. Un día me puse a pensar que si me estaba dedicando a la comunicación y al periodismo, por qué no incursionar en ese mundo. Es lo que buscaba. Podía seguir trabajando en medios, pero no quería estar con un jefe que me diga qué hacer. Convertirme en una figura pública y trascender era a lo que apuntaba. Twitch es el eje principal de todo. Ahora tengo un equipo detrás que me ayuda en todo y he podido crecer. Mi público principal es España, México y Perú.

¿Qué tan importantes son los creadores de contenido en las batallas?

Creo que el papel de los streamers es de vital trascendencia. No te lo equiparo a los freestylers, pero creo que la gente quiere consumir tanto la disciplina que gracias a nosotros los mismos eventos se alargan. Cada vez se va normalizando nuestra posición. Lamentablemente, aún quedan muchos estigmas, pero creo que en cinco años gracias a la profesionalización de esto ya será algo normal. Todos tenemos un papel. Hacemos llegar y persuadimos en los demás. Incluso, hay competidores que gracias a los creadores de contenido se han vuelto más comerciales, como también hay competidores que incursionaron en Twitch para poder generar mayores ingresos.

¿Podemos decir que tienes una relación de amor y odio con México?

Completamente. No me siento arrepentido de haber dicho que dejaría de votar FMS México. Son el único país que se lo ha llevado a lo personal, pero entiendo que es porque sus referentes han salido a señalarme. Yo he votado lo mismo en Chile, Argentina y Perú. Al final, la gente abrió los ojos y se dio cuenta que es mi forma de hacerlo.

Yo cometo errores y no siempre tengo la razón, me equivoco también. Amo la cultura mexicana, la gastronomía y crecí escuchando rancheras. Creo que no admiten la crítica. Yo a veces me digo a mí mismo que pude equivocarme. Por ejemplo, con Aczino, cuando dije que se iba en primera de FMS Internacional reconocí mi error.

Creo que para el fallo están muy a la defensiva. Creo que solo podría reconciliarme si los referentes de allá me dieran una oportunidad. Se me encasilló desde el minuto uno. Entiendo que mis opiniones chocan mucho porque apoyan mucho a los suyos. Por ejemplo, en Perú pasó lo mismo, pero entienden que nada es personal y que soy así porque busco mejorar al movimiento.

¿Qué es lo que más extrañas de las batallas de antes y lo que más te gusta de la actualidad de estas?

Extraño la pureza. La espontaneidad que antes había ya no se ve mucho, pero es la razón por la que sigo consumiéndolo. Eso sí, para mí es una locura que ahora se pueda comer del rap, me pone muy contento. No solo por los mc´s, sino también por todo el contexto que los rodea.

¿Qué sientes que sucedió con los freestylers peruanos en la FMS Internacional y en la última God Level?

Creo que Jaze el día de FMS estuvo desanimado. El freestyle es subidas y bajadas. Siento que ese día no quería rapear y no era su día. Luego está el tema de Jota. Por cómo desenvuelve su forma de batallar, el extreme mode lo iba a complicar. Stick no se termina de adaptar internacionalmente, Nekroos tuvo un grupo duro y lo de Skill fue mala suerte. No sé si es que se debe empezar a valorar de otra manera a los peruanos o qué sucede. En la God Level, por su lado, creo que merecieron pasar a las semifinales.

¿Cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo?

Llegar a los 100.000 suscriptores en YouTube es mi objetivo a corto plazo. Creo que coronaría toda una época de esfuerzo. Y a largo plazo me gustaría poder seguir manteniendo esto, viviendo de mi contenido.

¿Qué le dirías a todos los que quieren incursionar en el mundo de la creación de contenido o que quieren ser streamers?

Les diría que es difícil. Que la luchen. Mi filosofía de vida es perseguir todo lo que quiero. De hecho, aposté todo a dejar los estudios y a creer en mi talento en la comunicación. Yo creo en los dones y en los talentos. Todos nacemos con un don. Hay que tener en cuenta que es difícil, pero que se puede lograr.

Puedes escuchar el podcast completo a través de Rimas y Gallos, vía Spotify.