Batalla de campeones: Jaze estará presente en la internacional de México

Las internacionales de freestyle siguen a paso firme y este 25 de noviembre la ciudad de Morelia podrá presenciar un tremendo evento: Batalla de campeones. Esta competición promete y mucho, pues si bien no se conoce el formato de la misma y cómo se desarrollarán las llaves, tenemos claro que habrán nombres de mucha trayectoria. Asimismo, Jaze será el único peruano que participe en este evento. Tampoco se sabe aún si habrá streaming vía YouTube u otra plataforma. Conoce qué otros freestylers y leyendas van a acompañar al mc de Soporte Alterno.

En esta competición, tendremos la presencia de Aczino (México), Chuty (España), Skone (España), Dtoke (Argentina), Kaiser (Chile), Teorema (Chile), Lobo Estepario (México), Zticma (México), RC (México), Yoiker (México) y Potencia (México). Además, Serko Fu será host y DJ Sonicko será el encargado de poner las mejores bases para que los raperos dejen la vida en la tarima.

Si bien es cierto que a Jaze no le fue bien en sus dos últimas internacionales (FMS y God Level), el peruano viene demostrando un nivel espectacular en la FMS Perú. Este último fin de semana nos regaló una de las mejores batallas de la historia ante Kian y dejó claro que sus ganas de competir todavía no se han perdido, por lo que podríamos esperar una gran participación de su parte. Finalmente, no olvidemos que rivales de la talla de Aczino, Skone o Chuty ya saben lo que es sufrir al peruano en distintas batallas, por lo que seguro la diversión estará asegurada.