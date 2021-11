¿Vuelve Aczino a FMS? Esto fue lo que le dijo a Force en una entrevista

Si queremos hablar de leyendas de las batallas de freestyle, tenemos que mencionar a Aczino. El histórico MC mexicano es considerado por muchos “el mejor de todos los tiempos” y motivos le sobran para serlo. En el 2019, logró salir campeón de la FMS México y de la FMS Internacional, con lo que dejó una marca más en la historia, pero luego de ello se retiró de la competencia. A partir del regreso de freestylers como Chuty o Skone a otras ligas, Force le consultó sobre su vuelta en una entrevista. Veamos qué respondió.

“Para no dar muchas especulaciones, el tema es el calendario, igual que en todo. Estoy haciendo cosas todo el rato. Fuera de shows directamente, estoy en otras cosas. A veces, tengo que viajar a algún lugar dos semanas o comprometerme a estar una semana de grabación en otros lugares. Siempre se me complica cuando salen otros eventos y eso me complica. Estar yendo y viniendo genera que mi desempeño no sea el mismo. Estamos haciendo todo lo posible de los dos lados, pero aún no puedo confirmar nada. No tiene nada que ver la FMS o yo, sino mi calendario. Exclusivamente, es eso”, fue lo que dijo Mauricio Hernández sobre su posible regreso.

Por otra parte, habló acerca de qué regresos le gustaría ver en las distintas ligas: “Me gustaría algún día volver a ver batallar a Sony o al mismo Kódigo”. Asimismo, dejó en claro que los regresos de Skone y Chuty le pondrán un ‘picante especial’ a la FMS España”.