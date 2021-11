FMS Perú: Nekroos es líder y va por el título

Este sábado se realizó la FMS Trujillo, que fue la segunda jornada de la FMS Perú. Tuvimos batallas espectaculares y fue una de las fechas con mayor nivel de freestyle entre las dos temporadas. Nekroos, leyenda de las batallas en Perú y referente de la escena, derrotó a Jair con réplica, pero le alcanzó para finalizar en el primer lugar de la tabla de posiciones. Así, el mc de Plaza de Reyes se posiciona como uno de los favoritos para llevarse la liga este año. ¿Podrá?

Seguramente, Nekroos es quien ha representado mejor al Perú en los últimos años tras sus actuaciones en las distintas God Level o BDM. Eso lo ha convertido en el referente que es para toda la escena nacional. Sin embargo, títulos como la Red Bull Nacional y la FMS le fueron esquivos. Su última participación en la Batalla de los Gallos fue en el año 2018, donde cayó en octavos de final con Jaze. Asimismo, sus caídas ante Jota, Stick y Jaze le costaron el título de la primera liga peruana en la primera temporada. Eso genera hambre de revancha y el freestyler va en búsqueda de la gloria este año.

Si bien en los puntos de batalla quizá no se refleje, Nekroos empezó la segunda temporada de la liga con dos derrotas donde fue ampliamente superior. Primero con Ghost y luego con Jaír, con quien se fue a la réplica, pero no se dejó de notar su superioridad. Él no necesita llenarte de dobles sentidos o rimas rebuscadas. Él va al golpe, al punchline, a la agresividad y a la puesta en escena. Sumándole, claro, un excelente rapeo y acoplo a la base. Aún falta mucho y veremos cómo avanza la liga, pero es imposible no considerarlo como candidato.

Video: Urban Roosters