FMS Perú: Kian es la frescura que necesitaba la liga

Este sábado se vivió la segunda jornada de la FMS Perú, donde los freestylers brindaron un excelente nivel y regalaron una de las mejores fechas en la historia de la liga. Entre tanta batalla buena, un mc resaltó por encima del resto y ese fue Kian. El competidor enfrentó al campeón Jaze, quien llegaba a Trujillo en búsqueda de aumentar su invicto a diez batallas consecutivas ganando. Sin embargo, fue derrotado en un enfrentamiento que quedará en la historia de la escena nacional.

El titular no es una crítica a la liga. La FMS Perú le vino más que bien el freestyle y vaya que no decepcionó la temporada pasada. Para poder mantenerse como una competición querida y vistosa, nunca está mal innovar. Eso es Kian. Revelación, talento y renovación. Es el talento que repotencia la identidad que se había ganado la liga peruana.

Cuando creíamos que a nivel de técnicas Jaze estaba fuera del alcance de los demás en la FMS Perú, apareció Kian para decirle a todos que llegó con fuerza a la competencia. De hecho, este nivel no es sorpresa para aquellos que lo vieron competir en Soporte Alterno y en las distintas plazas del país, pero adaptarse a este formato no dejaba de ser un desafío. Un desafío que claramente superó. Posee un gran ingenio y punchline. Asimismo, demostró una notable mejoría en los minutos libres con respecto a la fecha pasada. No solo por cómo enfocar los ataques, sino también por cómo se adaptó a las bases de trap que DJ Dmandado le puso. A comparación de su batalla con Vijay Kesh, esta vez se le notó más cómodo.

Es muy temprano para decir si es candidato o no, pero sí queda claro que su participación dará que hablar en la liga de freestyle más importante del país. Su próximo desafío es volverse constante en cuanto a nivel y poder llevarlo a la FMS Internacional.