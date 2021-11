Latin Grammys: Misionero no estuvo de acuerdo con un premio para Bad Bunny

Misionero, host reconocido en el mundo del freestyle, suele no tener filtro en sus declaraciones vía redes sociales y esta vez no fue la excepción. “¿Qué? ¿Quién vota? Estando Bizarrap & Snow Tha Product, Akapellah, Nathy Peluso. Respeto para todos y felicitaciones a Bad Bunny, pero los que escuchamos Rap music sabemos que habían otros antes que él. Que eso no significa que no sea bueno lo que hizo, pero a nivel de flow, skills, incluso lírica, había gente más dura para este premio”, fue lo que publicó el argentino en sus redes sociales tras saberse que Bad Bunny se llevó el premio a mejor canción hip hop.

Seguramente, para el panorama de fanáticos del freestyle fue difícil asimilar que los candidatos que fueron alguna vez parte de la escena no pudieron llevarse los premios deseados. De hecho, en redes sociales Bizarrap pidió disculpas y dijo que volvería a intentar llevarse este premio.

Por otro lado, Misionero no solo se manifestó sobre los Latin Grammy, sino también sobre la Selección Peruana. “¡Perú más cerca del Mundial! ¡Vamos el equipo dirigido por el ‘Tigre’!”, escribió el host argentino en sus redes sociales tras el triunfo de Perú frente a Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas.