FMS Argentina confirma sus 12 participantes para esta temporada sin incluir a Papo

Lo sufre la FMS Argentina y toda la movida del freestyle mundial. Luego de tanta polémica por si estaría o no, finalmente se descartó todo tipo de posibilidad de que uno de los más grandes e históricos batalladores argentinos esté en la próxima temporada. Ello tras tras el torneo de ascenso realizado el último viernes, que tuvo la participación de ocho aspirantes. Entre ellos estaba Replik, que llegó hasta semifinales.

Papo, quien hace poco mostró uno de sus otros pasatiempos como el póker, no seguirá en la liga que iniciará el 4 de diciembre en Mendoza a raíz de que se completaron los 12 cupos que hay para la competencia. Todo fue muy inesperado, desde que Katra venció a Tata en la final de ascenso hasta que MKS (host del evento), bajo instrucciones de la organización, informó que dos MCs clasificarían a la máxima liga.

Esta repentina noticia alegró a muchos y entristeció a otros. Por un lado estaba la felicidad del ascendido Tata, que tras perder la final contra Katra no pensó en clasificar. Y por el otro lado destacó la gran baja de una de las grandes imágenes del freestyle argentino.

‘La bestia del hardcore’ quedó en segundo lugar, por detrás de Stuart, en la última edición en la que solo perdió por el score. Ambos lograron 20 puntos, pero en los PTBs (2980,5 y 2959,5) no revirtió la situación, por lo que no pudo alzar la copa. Sin embargo, pese a su destacable campaña, decidió no continuar.

¿Quiénes serán los participantes de la FMS Argentina 2022?