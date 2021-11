FMS Perú: ¿cómo va la tabla antes del inicio de la jornada 2?

El sábado 20 se presentará una nueva jornada de FMS Perú que será realizada, por primera vez, en una de las ciudades peruanas más raperas, Trujillo. En donde se hará presente la liga peruana que promete un torneo descentralizado que pueda permitir al público seguidor tener más cercanía con sus batalladores preferidos.

En la primera jornada hubo algunas sorpresas como el triunfo del recién ascendido Kian ante Vijaykesh o la gran batalla que ofrecieron Blackcode y Diego Mc, la cual tuvo palpitantes momentos de inicio a fin. Lo cierto es que a falta de unas horas para el inicio de la fecha 2, la tabla acumulada muestra lo vital que será sumar puntos o quedarse en el fondo para las aspiraciones de llegar a la internacional.

En lo más alto aparece el actual campeón Jaze, quien se impuso con amplia superioridad a Strike, que no tuvo tanta suerte en la primera fecha. La segunda casilla es ocupada por Stick, el tricampeón de Red Bull que buscará este año condecorarse como el mejor tras una excelente campaña anterior. Para cerrar el top tres está Nekroos quien dejó sin opciones de sumar puntos a Ghost.

Jaze ocupa el primer lugar mientras que Strike, Jair Wong y Ghost aún no han podido sumar sus primeros puntos. Foto: FMS Perú

El evento arrancará a las 3.00 p. m. y será transmitido por el canal oficial de YouTube de Urban Roosters. Las cruces confirmados serán los siguientes: Diego Mc vs. Strike, Nekroos vs. Jair, Jota vs. Blackcode, Stick vs. Vijaykesh, Jaze vs. Kian y Ghost vs. Skill.

Es importante recordar que esta edición cuenta con 12 participantes, entre ellos los que recién ascendieron: Ghost, Kian, Jair Wong y Blackcode quienes se ganaron el puesto en los diferentes torneos de clasificación pasados.