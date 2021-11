Katra y Tata ascienden a la cuarta temporada de FMS Argentina

Un torneo clasificatorio palpitante se vivió de inició a fin esta tarde luego de que se cerrara definitivamente la lista de competidores ascendidos para la próxima FMS Argentina, que se iniciará el 4 de diciembre en Mendoza. Fueron ocho los participantes y solo dos pudieron sellar su pase al ansiado torneo, que tendrá como primer campeón defensor del título a Stuart, ya que los ganadores dieron un paso al costado años anteriores.

Katra tuvo que vencer a Mito en cuartos de final, a Jaff en semifinales y a su colega también ascendido Tata en la final. En tanto, este último tuvo que imponer su estilo ante Jesse Pungaz y Replik. Todo parecía perdido para él hasta que el host MKS le dio la noticia de que este año subían dos, lo que le generó mucha alegría porque había luchado tanto por tener esta oportunidad.

“No me lo esperaba tampoco, perdón si me enojo. Hoy, Katra me hizo entrar en su juego y perdí. Fue un ascenso muy difícil, lo compartimos y vivimos todos. Lo único que tengo que agradecer es a la gente que siempre está conmigo”, expresó luego de que le dieran la noticia. De esta forma, se confirmó la ausencia de Papo para la temporada entrante, ya que son 12 los competidores oficializados.

Papo recientemente ganó 1 millón 125 mil dólares en el Mundial de Póker realizado en Las Vegas, donde mostró otra de sus pasiones, además del freestyle, que le permitió construir una formidable carrera a lo largo de estos años.

¿Qué freestylers estarán en FMS Argentina 2022?