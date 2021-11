FMS Argentina: Juancín dejará de ser juez esta temporada

La FMS Argentina viene preparando su cuarta temporada. Con novedades como la invitación a MP y la incursión de un nuevo mc a través de un torneo clasificatorio, la liga gaucha cada vez está más lista para iniciar una nueva aventura. Sin embargo, no todas son buenas noticias, pues uno de sus elementos con más trayectoria y experiencia dejará la liga durante este año: Juancín. El juez que inició en El quinto escalón, y fue importante durante toda la época dorada del under argentino en el freestyle, anunció vía YouTube que dejaría su papel de votación para esta nueva edición.

“Para este año en particular, tomé la decisión de no ser juez en la FMS Argentina. Me quiero tomar un descanso. Fui jurado durante muchos años en los eventos más vistos desde 2016 y quiero descansar. Me parece que los nombres que me podrían reemplazar son muy buenos. No me estoy retirando del jueceo. De hecho, si a alguna competencia le interesa tenerme de jurado, tengo mis mensajes abiertos. Muy probablemente estaré de caster en este año y me siento muy cómodo en esa posición”, dijo el histórico juez del freestyle argentino.

Por otra parte, no olvidemos que Juancín siempre ha analizado batallas en su canal de YouTube, algo que dejó claro en su video de anunció y también vía redes sociales. “Este canal seguirá activo y no voy a alejarme de la escena del freestyle en general. Estaré siempre y mi contenido no parará, pero por ahora me tomaré un receso de la liga”, sentenció.

Video: canal de Juancin