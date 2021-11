Latin Grammy 2021: Bizarrap compite en la categoría Mejor nuevo artista

Los Latin Grammy son seguramente la máxima premiación artística del mundo hispanohablante. Se reconoce a lo más destacado del año y uno de los nominados a mejor artista nuevo es nada más y nada menos que Bizarrap. El productor musical y DJ argentino que revolucionó el hip hop durante el 2020 y el 2021 quiere confirmar lo hecho a través de este premio.

El ‘Biza’ empezó realizando videos de comedia sobre el freestyle y las batallas. Con ediciones tremendas, uno podía notar el potencial, pero era imposible saber que llegaría tan lejos. El 17 de noviembre del 2018 vimos por primera vez una freestyle session en su canal de YouTube. ¿Quién inició el camino? Kodigo.

Desde aquella sesión de Kodigo, poco a poco distintos artistas entre raperos, traperos y otros estilos del hip hop fueron apareciendo en el canal del argentino y realizando sus freestyle o music sessions. Hasta ahora, nombres como Dani, Trueno (quien nos regaló con Bizarrap la freestyle session más vista de la historia), Lit Killah, Nathy Pelusso, Nicky Jam, Anuel, L-Gante, Eladio Carrión y más, han hecho historia gracias al argentino.

Con artistas como Paulo Londra, Duki, Mike Towers o el mismo Bad Bunny en carpeta, uno no llega a tener claro cuál será el próximo éxito de Bizarrap y hasta dónde llegará. Lo que se sabe es que no tiene techo y lo que revolucionó a la industria no se lo quita nadie. Un artista hecho y derecho que buscará ser elegido como la gran revelación del año en la premiación más importante.