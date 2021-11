Formato FMS: ¿Los estímulos limitan a los raperos?

Las batallas de rap han ido evolucionando a lo largo de los años. El freestyle se convirtió en un movimiento masivo y conforme eso sucedió, la profesionalización del mismo también fue en incremento, buscando así generar ingresos en los distintos raperos y en los miembros de esta rama de la cultura hip hop.

En ese proceso, en el año 2017, fue fundada la Freestyle Master Series en España, la cual revolucionó el panorama de las batallas. Asier y compañía se juntaron para brindarnos la que podría ser hoy la mejor de las competiciones. ¿La principal novedad? El formato de estímulos, el cual está dividido así: easy mode (palabras cada 10 segundos), hard mode (palabras cada 5 segundos), temáticas, random mode, minutos libres y deluxe (4x4).

Si bien ese es el formato actual, cuando todo inició tenía algunas variantes, pero la esencia era la misma. Sin embargo, a partir de la creación de estas rondas, muchos raperos que apuntan a un freestyle más libre se han manifestado felices por la competencia, pero en contra de algunas variaciones del formato. ¿Es un límite para los freestylers?

A favor de FMS, podríamos decir que su formato es el más completo de todas las competiciones de batallas, lo cual puede darle justicia a todos los participantes, desde los que se acoplan más en base a entrenamiento hasta los que prefieren un estilo mucho más puro y libre. ¿Entrenamiento o pureza? Es el debate que se ha planteado el panorama de las batallas. ¿Es menos freestyle que entrenes conceptos?

Pudimos acceder a Nekroos, quien tiene su punto de vista claro sobre este debate: “Creo que los jueces valoran estrictamente con las bases del formato y eso hace que dejen de valorar la naturalidad o un estilo distinto que tenga un freestyler. Eso perjudica y se siente porque uno quizá valora otras cosas. A veces en las batallas para unos raperos gana uno y para los jueces gana el otro porque se acopló mejor al formato. Pero después de eso, la responsabilidad es tuya. Como competidor y como rapero, debes desarrollarte lo mejor que puedas dentro de cualquier estímulo. En mi batalla con Gazir el mensaje que dejé fue un recurso de batalla, más allá de que tiene mucho de cierto en lo que es mi caso, porque creo que se me dejan de valorar algunas cosas gracias al formato. Sería lindo que los jueces tengan más libertad a la hora de votar. Igual no es excusa, porque si me lo propongo puedo dar más”.

En Eyou TV, Jaze declaró lo siguiente al respecto: “No me gusta entrenar el formato para que mi estilo sea más fresco. Mi manera de prepararme para una batalla es hacer freestyle lo que más que pueda con mis amigos, sin ningún tipo de entrenamiento”. A estas palabras, Jony Beltrán, mc histórico de México que estuvo presente en aquel stream, respondió: “¿Qué tan freestyle crees que uno puede llegar a ser en un escenario? Tú sabes perfectamente cómo fluir un beat de doble tempo, entonces ya no estás improvisando porque ya sabes lo que tienes que hacer”.

A esta interesante conversación, Efejota, freestyler y youtuber español, explicó otro punto de vista al respecto: “Podríamos decir que el minuto de Jaze contra Skill no es tan improvisado, porque seguramente esas palabras ya las has rimado antes en tu casa. ¿Qué tan diferente es hacer freestyle puro en casa con entrenar? Al final, tu forma de entrenar es rapear de esa manera, mientras que la de Gazir es practicar con los formatos”.

Algo que sí es cierto es que probablemente un mc que entrene en base al formato podría toparse con conceptos o ideas parecidas durante una batalla. De ser así, ¿es menos puro que sueltes una idea que ya dijiste en otro momento? ¿Eso significa que tienes ideas preconcebidas? Por su parte, un freestyler que va hilando patrón por patrón sin pensar en la cuarta barra o en el concepto final, probablemente termine siendo más limpio o fresco, ¿pero más puro? Al final, una idea que soltaste haciendo freestyle en casa te puede volver a nacer en una batalla, por lo que ya estuvo en tu cabeza alguna vez.

Finalmente, es imposible negar que las batallas de freestyle se alejan cada vez más y más del rap. Y es que cada vez quedan menos mc´s que trascienden gracias a su excelente rapeo y acoplo a las distintas bases, y generan esa musicalidad que a muchos les gusta. Nombres como Bnet (que dejó FMS), Jaze, Jota, Acru (quien estuvo en la Red Bull 2020), Mnak, Klan, Papo y pocos más son los que sobreviven, mientras que cada vez nacen más competidores enfocados en los estímulos. ¿Eso está mal o bien? Ninguno de los dos, pero es lo que viene sucediendo.

Al final, es difícil pensar que un freestyler deje las batallas por culpa de un formato. Lo normal y lógico es que la música sea su camino y las batallas no hayan sido más que un puente. Como si fuera un ciclo que todos deben cumplir. Casos como el de Wos, Dani, Duki, Trueno, Paulo Londra y otros más son la expresión clara de ello.