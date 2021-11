FMS Colombia: Gaviria es el quinto participante confirmado

La FMS Colombia va tomando forma conforme pasan los días. En esta ocasión, Urban Roosters anunció que Gaviria, histórico mc venezolano, será parte de la liga cafetera. El freestyle colombiano dio un golpe sobre la mesa en los últimos tiempos, y si algo merecía, era tener su propia competición de élite tal como las otras potencias. Con esta confirmación, es más que un hecho que el nivel de la competición será alto.

Gaviria tiene como títulos más importantes la Red Bull Nacional de Venezuela, que la ganó en el año 2017, y el título de Gold Battle, el cual se lo llevó en el año 2019.

Los otros confirmados hasta el momento son Big Killa, Chang, Airon y RBN. De esta manera, nombres como Valles T, Marithea, Letra, Carpediem y otros generan expectativa en el público sobre si estarán o no en estos eventos. Recientemente, los tres primeros mencionados hicieron equipo en la God Level 4 vs. 4, donde Marithea resaltó y demostró que su nivel es de una top mundial en el circuito. Sería una gran sorpresa no ver a cualquiera de ellos en este torneo.

Por el momento, solo la FMS Perú tuvo el inicio de su liga, y de las otras ligas solo la española confirmó su fecha de inicio. En tanto, aún no se sabe cuándo iniciarán las distintas competiciones como las FMS Chile, Argentina, México y la misma colombiana.