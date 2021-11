“Dance crip”: el nuevo tema de Trueno que hace homenaje al rap de los 90

Trueno es sinónimo de calle, de rap, de flow. De ser hip hop desde que nació. Cuando uno lo observaba como espectador en las batallas de freestyle, era imposible no notar que rompería esquemas en la cultura. Con una fluidez fresca y un rapeo muy old school, el mc de la Boca viene sacando temas que no hacen más que generar que sus oyentes muevan los cuellos. Probablemente sea de esos casos en donde la viralidad no necesariamente le quita la calidad al producto. Esta vez, Mateo lanzó “Dance crip”, su nueva canción.

Esta nueva proyecto es un homenaje puro y duro al estilo noventero del rap. Esencia callejera, ritmo y flow: todo eso engloba Trueno en “Dance crip”. Además, es inevitable pensar en las referencias musicales del argentino. Por ejemplo: la vieja escuela de raperos como Tupac, pero también la frescura que puede aportarle él al panorama actual.

Asimismo, es bastante aplaudible cómo ha ido probando distintos estilos en sus trabajos. Desde “Atrevido” a “Rain ll”, o desde “Solo” hasta “Dance crip”. Trueno varía estilos y prueba distintos mensajes, pero su esencia no se pierde. Cuando cambias de género, pero tu sello no se pierde, es que debes de estar haciendo las cosas bien como artista.

Conforme el rapero de la Boca continúa avanzando, pareciera que su lejanía de las batallas cada vez es mayor. Muchos se preguntan si volvería a eventos como la Red Bull o una God Level, pero, en realidad, tiene pocos motivos para hacerlo, pues su éxito musical predomina más. Trueno llegó para cambiar las cosas y vaya que viene haciéndolo. Esperemos escuchar más de estos temas.

Video: Dance Crip / Trueno