Perú y la mala racha que intentará romper en la Final Internacional: pasar la fase de octavos

Faltan pocos días para que se de inicio a la Final Internacional de Red Bull Batalla de Gallos que, al igual que en 2015, será celebrada en Chile. Por ahora, son 14 los batalladores que buscarán el título, entre ellos algunos que querrán probar la gloria por segunda vez. Los ánimos están a tope al tratarse del máximo torneo de freestyle en toda la historia.

Pero no todo es color de rosa, por lo menos para los peruanos, pues aún no han logrado levantar el tan deseado cinturón mundial. Inclusive, hay una mala racha a partir de 2016 que parece ser eterna, debido a que -desde ese año- los participantes nacionales no superan la primera ronda de mencionada competencia. Muchos MC en estos últimos años lo intentaron, pero no tuvieron suerte.

Stick no pudo contra Rapder en la Red Bull Internacional 2020. Foto: Red Bull

En 2017 el campeón actual de aquel año, Choque, se enfrentó al local Aczino y fue eliminado rápidamente. Un suceso similar pasó en 2018, cuando Jaze no pudo contra el ‘mejor de toda la historia’ y mismo verdugo que Choque. La negativa marca volvería a hacerse presente en 2019, cuando Litzen no pudo contra el chileno Jokker. Para esta edición, Jaze también participó como más votado; sin embargo, el desenlace sería el mismo frente al costarricense SNK.

Jota había dejado la valla alta al llegar hasta la final contra Skone en 2016, porque en 2020 la historia volvería a repetirse cuando Stick enfrentó a Rapder. No se pudo una vez más y desde entonces la presión de superar los octavos de final es el deseo de toda una afición del freestyle peruano. El 11 de diciembre, nuevamente el tricampeón nacional tendrá la oportunidad de hacerlo, esta vez con experiencia y mejor puesta en escena. ¿Podrá lograrlo?