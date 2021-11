Red Bull Batalla: los favoritos, las posibles sorpresas y los debutantes para la Final Internacional

Una nueva edición de Red Bull Batalla de Gallos Internacional 2021 se avecina. Prácticamente estamos a 25 días del gran duelo en el que sabremos quién es el o la mejor freestyler del habla hispana. Por el momento, conocemos a 14 de los 16 raperos que buscarán la gloria a base de rimas este 11 de diciembre en Viña del Mar. ¿El candidato? ¿La sorpresa? Aquí te contaremos la característica de cada MC y sus posibilidades de llevarse el cinturón de campeón.

‘La madre de las batallas’, apelativo como se le conoce al torneo de batallas de gallos de Red Bull lleva en el circuito más de una década, para ser exactos hace 16 años. Es por eso su calificativo, ya que, desde el 2005, la organización de Austria ha sido pionera en impulsar el movimiento del freestyle.

La historia cuenta que Dana Montenegro, un diseñador creativo de Red Bull Latinoamérica, asistió a una plaza donde raperos se encontraban batallando. El talento, ingenio y ambiente eran tan buenos que Montenegro se le ocurrió una idea. ¿Por qué no realizamos un evento de freestyle con MCs de distinto países? Con esa consigna, el trabajador llevó su innovador planteamiento a las oficinas de Red Bull en Austria. Luego de unos días, la respuesta por parte de la organización fue positiva. ¡Luz verde al proyecto! Entonces, desde ese momento nació Red Bull Batalla de Gallos.

A partir de esa fecha, Red Bull ha reunido a decenas de freestyler de distintas nacionalidades del habla hispana anualmente. Es por eso el respeto y valía que tiene este torneo para los MCs. Para ejemplificar la magnitud de este evento, la Red Bull Batalla de Gallos vendría a ser en el freestyle lo que en el fútbol es el Mundial de la FIFA.

Con el valor de este prestigioso torneo en claro, analizamos el presente de los gallos que disputarán el cinturón el próximo 11 de diciembre en Viña. Hasta el momento conocemos a 14 de ellos, solo falta dos cupos que sería el subcampeón de cada final nacional con mas votos en la web y el ganador de la audición internacional entre raperos de países que no tuvieron una final nacional este año.

Rapder

Empecemos por el vigente campeón internacional de la Red Bull Batalla de Gallos. Estamos hablando de Rapder. El mexicano buscará en esta edición seguir haciendo historia en el freestyle y convertirse en el primer bicampeón mundial de una Red Bull. Aunque no la tendrá fácil, la ‘bestia del occidente’ está acostumbrado a asumir retos y es un gallo con mucha actitud. En este año participó en los eventos más importantes de la movida como es FMS Internacional y God Level. En la primera competición fue eliminado en fase de grupos tras una polémica batalla contra Papo MC mientra en la segundo fue miembro del Team México que fue subcampeón tras perder la final contra España.

Rapder, actual campeón internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos. Foto: Red Bull

Aczino

Ha llegado el turno de ‘Mau’. El mejor freestyler de la historia no podía faltar. La Red Bull Final Internacional contará otra vez con la presencia de Aczino, que desde el 2014 ha estado en todas las internacionales de Red Bull. ¡Impresionante! Ahora, Mauricio Hernández también tiene la posibilidad de hacer historia y coronarse como el primer bicampeón mundial de los Gallos. Recordemos que en el 2020 llegó a semifinales luego de no participar por un año en batallas de free. En esta ocasión viene de competir con mucho nivel en la FMS Internacional y God Level. ¿Será el primer bicampeón mundial? Es el principal favorito.

Aczino es el único MC que ganó una nacional fuera de su país. Foto: Red Bull. Foto: Red Bull

Skone

Un gallo de verdad canta en todos los corrales y eso lo sabe muy bien Skone, que participará nuevamente de una Final Internacional este 11 de diciembre en Viña. El popular ‘Chemy’ también tiene la oportunidad de logar el bicampeonato mundial. Vaya torneo que se nos viene, lleno de campeones. Ahora, su forma actual está en un termino medio, ya que —si bien es cierto que ganó la God Level 2021 con España— no ha participado en otros torneos en forma individual. Pero ¿eso puede ser un indicativo para no sea favorito? En lo absoluto, una leyenda del free como lo es el español no puede ser dejada en segundo plano.

Skone es el actual subcampeón internacional, pero ya saboreó el título mundial en el 2016. Foto: Red Bull

Gazir

Aquí viene uno de los serios favoritos para ganar la competencia. Hablamos de Gazir, un pequeño freestyler que viene de ganarlo todo en lo que va de este año, como FMS Internacional, Red Bull España y God Level. Sin duda, el gallo que en mejor momento se encuentra para disputar esta final es el asturiano. Gabriel tiene un ingenio único y a ello le ha sumado mucho flow a sus liricas. En ese sentido, va con un plus extra a la final tras ser un rapero muy completo.

Con tan solo 19 años, el joven español Gazir se coronó como el campéon de la FMS Internacional. Foto: Urban Roosters

Marithea

Otra grata revelación de este año ha sido Marithea. La colombiana llega a esta Final Internacional tras disputar un tremendo batallón contra Aczino en la última God Level. Para muchos, me considero, esta es la mejor batalla del año y se podría decir de los últimos tiempos. La colombiana llega en un excelente nivel, lo que la convierte en favorita. Además. desde ya está haciendo historia porque es la primera vez en Red Bull que una mujer llega a una Internacional.

Marithea es la primera campeona de Red Bull, luego del parón de 2009. Foto: Red Bull

Stick

Un experimentando Stick llega a la Internacional. Quizá el mejor momento de su carrera como freestyler del peruano es ahora. ¿Y por qué? Ganar dos nacionales de forma consecutiva no lo hace cualquiera y mantenerse en lo más alto de la escena del free nacional ha convertido a Stick en un competido que le pueda plantar cara a cualquiera. ¿Sus virtudes? Las barras ingeniosas que suele soltar y su dominio en las temáticas lo convierte en un rival difícil. Además, su regularidad se basa en que viene de competir en altas competencias como FMS Perú e Internacional.

Stick venció este año a Litzen en la final de la Red Bull Batalla Perú 2021. Foto: Red Bull

Klan

La esencia de la plaza llega al escenario de Viña. Estamos hablando del argentino Klan, que es el claro ejemplo de esfuerzo y perseverancia. La estrella del Quinto Escalón participará por primera vez en una Final Internacional y buscará con su rapeo under llevarse el cinturón para tierras albicelestes.

Klan estuvo presente en God Level All Stars 2vs2 y a las semanas ganó la final nacional de Red Bull de su país. Foto: Urban Roosters

Skiper

Sin duda será es as bajo la manda de México. Esta Final Internacional contará con tres representantes aztecas y Skiper vendría ser el ‘tapadito’. Punchlines, puesta en escena y agresividad son las virtudes que tiene este MC, que tranquilamente puede pasar de cuartos de final por el nivel que tiene.

Skiper será el tercer mexicano confirmado para esta internacional. Foto: Red Bull

Éxodo Lirical

Una de las revelaciones en la Final Internacional del 2020 fue el dominicano Éxodo Lirical. El rapero caribeño, con mucho flow e ingenio, logró avanzar hasta semifinales, donde salió derrotado por Rapder. El joven rapero buscará su revancha este año y apunta a ser la revelación de la noche en Viña.

Las posibles sorpresas

Este año, la sorpresa de la competencia podría darse desde el chileno Basek, actual bicampeón de su país y quien ya conoce de eventos de este nivel, cuando en 2008 participó en la Final Internacional de México, donde cayó contra el campeón de ese año Hadrían.

Otros debutantes de está edición son: Hammer, Reverse y P8. ¿Algo en común? Al no ser muy conocidos en la escena del free cuenta con la ventaja de que su rival no sabrá por donde atacarlos. Hay que mencionar que en cada año de Red Bull siempre hay un debutante que llega hasta instancias finales. Ojo con ellos.