El freestyle venezolano y la lucha de sus representantes por abrirse espacios en otros países

En más de una disciplina, las situaciones sociopolíticas de los países donde estas se desarrollan repercuten en su desenvolvimiento. Sucede en el fútbol, en la música y en otros escenarios. El rap y las batallas de freestyle no son la excepción. Esto se ve reflejado en la constante búsqueda de los raperos venezolanos de salir de su nación para buscar oportunidades en otras. Venezuela vive un conflicto social desde hace un largo tiempo y es innegable que eso influyó en una cultura como la del hip hop.

Sin irnos más lejos, tuvimos la oportunidad de hablar con Blackcode, MC venezolano que ascendió este año a la FMS Perú y se ganó un lugar de respeto en la escena nacional. De plaza en plaza. De competencia en competencia. “Cuando llegué al Perú, se me hizo un poco complicado, era un campo totalmente nuevo, otras jergas y otra cultura. Primero fueron las plazas de Villa el Salvador, luego empezaron los eventos de otros conos. Me tocó ir a otras zonas del país y recién ahí decidí esforzarme un poco más”, nos contó el MC venezolano sobre su llegada al país.

También habló sobre la actualidad de los freestylers de su país: “El presente ahora es fuerte. Estando en Venezuela ya lo era, no me imagino qué tan dura puede ser la situación ahora. No me cabe duda de que Venezuela y el panorama underground y de tarimas tanto como músicos, DJ’s, b-boys y batalleros como Luca, Jasper, Gabo Intelecto, Kenchi, etc., son personas que el mundo conocerá pronto”.

BlackCode es actualmente uno de los 12 freestylers que participan en la FMS Perú, sitio al que llegó tras clasificarse en la tabla de ascenso. Foto: Red Bull

Por otra parte, el mismo proceso vivió Lancer Lirical, quien antes de lograr el ansiado ascenso a la FMS México lo intentó en Perú a través del torneo clasificatorio. En aquella ocasión llegó a la final y perdió ante Skill. Un año después, el competidor y su tremendo flow lograron hacerse un lugar en la élite mexicana.

Otros ejemplos excepcionales son los de freestylers retirados como Mcklopedia o Akapellah, quienes son auténticas leyendas de este arte. El primero por la huella que dejó en la escena de las batallas. ¿Quién no tiene en la memoria aquel enfrentamiento ante Skone en la Red Bull España 2008 o la inolvidable disputa ante Piezas? Y no solo por ello, pues su marca fue tan grande que ingresó como invitado a la primera temporada de FMS México.

Freestylers venezolanos que se abrieron paso en la escena del hip hop en otros países. Foto: composición/LR

Por su parte, el segundo es importante porque un talento como el suyo supo hacerse un nombre en las batallas para luego incursionar en el rap con temas icónicos. Otros raperos de renombre que merecen un gran reconocimiento son Letra, quien en aquella BDM ante Dominic y en la Red Bull Internacional del 2018 nos hizo vibrar a todos, además de que casi está confirmado en FMS Colombia; Chang, rey de las plazas venezolanas y actual confirmado también en FMS Colombia; Bianucci o el mismo Kim. Dato aparte, Jaze confesó en una entrevista a Urban Roosters que la primera batalla que vio en su vida fue del mismo Chang. Venezuela tiene referentes y de sobra.

Es imposible no reconocer el gigante crecimiento del freestyle hispanohablante en los últimos años. La viralidad del mismo y la constante búsqueda por sus propios protagonistas de hacerlo mejorar lo han llevado hasta aquí. Gracias a la constante difusión de esta disciplina, podemos saber todo lo que estas personas han vivido y lo que les costó construir el castillo, muchos de ellos viven de esto. Personas como Blackcode o Lancer Lirical pueden decir que reciben sueldo como fruto de su esfuerzo. Un resultado que costó el doble, porque para perseguir sus sueños dejaron su país.