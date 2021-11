FMS Perú: Jaze va por su décima victoria consecutiva

Trujillo será sede de una jornada más de la FMS Perú, liga de freestyle que viene revolucionando el panorama de las batallas a nivel nacional. Uno de los mejores enfrentamientos que tendrá esta fecha será el de Jaze, último campeón de la competición y Kian, ganador del torneo clasificatorio de ascenso que empezó con pie derecho derrotando a Vijay Kesh. Además, este encuentro tendrá a dos raperos de la misma plaza: Soporte Alterno. Jaze, de gran trayectoria en los últimos años y posicionado entre los mejores de la historia del Perú, buscará aumentar su invicto, pues lleva nueve triunfos seguidos en la FMS Perú.

Con un flow impresionante y su dominio de técnicas en el escenario, Jaze supo coronarse como el gran campeón de la FMS Perú. Sin embargo, a pesar de llegar como un gran candidato, todos recordamos su derrota frente a Jota en la primera jornada de la temporada pasada. Parecía que el formato le jugaría en contra y el mc no lograría adaptarse de todo a este estilo de competición, pero todos estábamos equivocados. Luego del tremendo minuto viral ante Strike y los tres puntos sumados en aquella batalla, no paró más. Venció a todos sus rivales: Choque (con réplica), Ramset, Stick (con réplica), New Era (con réplica), Litzen, Skill (con réplica) y Nekroos.

Tras un actuación inesperada en la FMS Internacional, donde el formato no le benefició (confesado por él mismo), su desenvolvimiento generaba expectativa para esta segunda temporada. En la primera jornada, hace poco más de un mes, Jaze enfrentó a Strike en la gran esperada revancha y supo derrotarlo una vez más. El mc de Sporte Alterno mostró un estilo combinado entre flow, técnicas y punchline, con lo que logró derrotar a su rival y demostró que es firme candidato al título. ¿Continuará el invicto?

Video: Urban Roosters / Edición: Ryker