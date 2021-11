FMS Perú: Jota volverá a competir en Trujillo y será local ante Blackcode

La FMS Trujillo promete y mucho. Como segunda jornada de la liga peruana, el hecho de que hayan elegido a la ‘ciudad más rapera’ tiene mucho sentido. Desde la final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos del año 2016, los trujillanos no recibían un evento a este nivel de magnitud. En esta ocasión, los 12 mejores MC del Perú le regalarán a la población de la Ciudad de la Eterna Primavera una jornada de freestyle intensa.

Han pasado ya cinco años desde aquella ocasión en la que Jota se hizo campeón nacional de Red Bull tras derrotar a Gasper junto con toda su gente. Si ya el factor público es algo que le beneficia (se demostró en la primera jornada), imagínense en Trujillo, su ciudad. ¿Influirá la localía en esta ocasión? Quizá no, pero el cariño hacia quien es para muchos el máximo exponente histórico del freestyle peruano es innegable.

Por otra parte, cabe recordar que Jota no será el único local, pues Ghost también será parte de esta jornada. Al invitado de esta temporada de FMS Perú le espera un rival muy difícil: Skill, quien se encuentra en un gran momento tras haber dejado una espectacular actuación en la Internacional de Madrid. ¿Beneficiará el público a Ghost en una batalla tan complicada como la que se le viene?

Finalmente, no olvidemos las otras batallas de esta tremenda jornada: Jaze vs. Kian, Nekroos vs. Jaír, Stick vs. Vijay y Diego MC vs. Strike. Tal como se lo merece, Trujillo será sede de una fecha que seguramente será inolvidable para el panorama peruano de las batallas de freestyle.