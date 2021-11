God Level 2 vs. 2: Lancer Lirical y Éxodo Lirical es la cuarta dupla confirmada

En los meses de febrero y marzo del 2022, se desarrollará la próxima God Level Grand Slam 2 vs. 2, una competición que hará vibrar al mundo del freestyle una vez más. Hasta hoy, las duplas confirmadas eran las siguientes: Mecha (Argentina) y Gazir (España), Skill (Perú) y MP (Argentina), y Skone (España) junto a Nekroos (Perú). Hace minutos, la organización hizo oficial la incursión de los que comparten una palabra en el A.K.A: Lancer Lirical y Éxodo Lirical.

De Venezuela y República Dominicana, la God Level nos ofrece una dupla bastante interesante. La trayectoria de Lancer y la aparición de Éxodo en la escena pueden ser dos aspectos claves para que funcionen juntos. Como mayor atributo, ambos seguramente serán de los equipos que mayor nivel de flow demuestren a lo largo de toda la competición. Con una forma espectacular para acoplarse a las distintas bases, este par promete más de un buen momento en el evento.

Por otra parte, podemos hablar de las mayores razones por las que ambos competidores se ganaron un puesto en esta próxima God Level 2 vs. 2. En primer lugar, es imposible no reconocer la experiencia de Lancer Lirical. Ya estuvo más de una vez en este tipo de eventos y sabe lo que es obtener resultados. Incluso ya disputó una final en duplas junto a Letra en España 2019. Finalmente, la incursión en la escena de Éxodo Lirical ha sido explosiva. No solo por ser bicampeón nacional de Red Bull Batalla República Dominicana, sino también por su papel en la última internacional disputada en su país. El joven eliminó en cuartos de final a Bnet.

Por último, cabe recordar que Skill y Nekroos son los únicos peruanos confirmados en esta competición. Todavía no es clara la participación de otros raperos como Jaze, Stick o el mismo Jota. Veremos cómo avanza la organización en cuanto a la confirmación de participantes.