Red Bull Ecuador: hora, fecha y cómo ver EN VIVO la final nacional de la Batalla de los Gallos

Uno de los torneos de freestyle más importantes a nivel de habla hispana, como lo es Red Bull Batalla de Gallos, se hará presente en una edición más en Ecuador. A pocas semanas de la final internacional, este evento tendrá al mundo de las batallas expectante en lo que será la última final nacional.

Iniciará hoy a las 6.00 p. m. (horario local). La lista, que cuenta con 16 clasificados que tuvieron que pasar un proceso de audición muy riguroso, estará conformada, en primer lugar, por el podio del año pasado: Mac, Eppico y Amir. Ambos tras quedar entre los tres primeros lugares el año pasado, tienen cupo fijo para el actual evento.

Mac es el actual campeón de la Red Bull Ecuador. Foto: RBBDG

A ellos se les suma la participación de Yeskman, Andy Novem, Zero, Switch, Krayzi AKM, Abel, Diego, Adulterio, ZR Seven, Santo, Melo, Bang Versus y Alfredoski, quienes no se la dejarán nada fácil al actual campeón Mac que buscará hacerse con el bicampeonato.

Solo uno de ellos tendrá el privilegio y, al mismo tiempo, la responsabilidad de cargar al país entero en la final internacional que será el 11 de diciembre en Chile.

Algunos de los batalladores confirmados para el evento mundial son: Stick, de Perú; Klan, de Argentina; Éxodo Lirical, de R. Dominicana; Gazir Y Skone (subcampeón internacional actual), de España; Marithea, de Colombia; Basek, de Chile; Skiper, Rapder y Aczino, de México (campeón y tercer puesto actual); Hammer, de Uruguay; P8, de Costa Rica y Reverse, de Estados Unidos, uno por audición internacional y otro que aún no se especifica.

¿Dónde ver la final de Red Bull Ecuador?

La final nacional se podrá ver a través de los canales oficiales de Red Bull, en YouTube y Facebook.

¿A qué hora será la final de Red Bull Ecuador?

Perú: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.