SNK es el séptimo participante para la God Level 2vs2 en México

God Level All Stars 2 vs. 2 aún no ha comenzado y ya ha causado mucha repercusión en el freestyle mundial. Al tratarse de uno de los eventos más grandes de Latinoamérica, el espectador magnifica su deseo de querer saber quiénes serán los demás competidores que lucharán por el título.

Por ahora, son tres las parejas oficiales para la mencionada competencia. La primera, Mecha y Gazir; la segunda, Skill y MP; y la tercera Nekroos junto a Skone. Cómo no esperar mucho de estas batallas si los dúos que ya son oficiales vienen siendo de infarto bajo.

SNK estará presente en God Level 2 vs. 2. Foto: God Level

El séptimo concursante será el costarricense SNK, que participó en múltiples eventos como, por ejemplo, Red Bull Internacional 2019, donde quedó cuarto lugar y fue la sorpresa de ese día al dejar en octavos de final a Jaze y en cuartos a Zasko.

Asimismo, aunque la silueta que publica God Level para interactuar con sus seguidores encaja perfecta con el rostro de Yartzi, algunos usuarios se animaron a adivinar que también se trataría de Zasko. “SNK y Yartzi, qué clase de conexión y compañerismo”, escribió una fan.

El evento será realizado entre febrero y marzo del próximo año; por ahora, no se tiene una fecha confirmada, pero las ansias de su inicio incrementan con el pasar de los días. La presencia de Chuty también es un hecho. El freestyler español participó hace poco de una entrevista con el youtuber Yogami Batallas y aseguró que estaría. Caso contrario lo de Aczino, que mediante un comunicado dejó en claro que su equipo aún no llega a un acuerdo con la organización.