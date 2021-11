Red Bull Internacional 2016: a cinco años del subcampeonato mundial de Jota

¿Estaba listo el público general peruano del freestyle para un evento de la magnitud de este? Esa y otras más fueron las preguntas que seguramente muchos se hicieron y se hacen al pensar en la Red Bull Internacional 2016. Este recordado evento estuvo plagado de leyendas vivas de la disciplina. Chuty, Aczino, Skone, Arkano, Papo, Jota, Valles T, Drose, Jony Beltrán, Tom Crowley y Lancer Lirical fueron de los nombres más representativos que estuvieron presentes aquel día en Lima. Sin dudas, nivel no faltaría.

El evento iniciaría con una batalla de gran nivel, pero opacada por un suceso inesperado del que todo el público del freestyle hablaría: en el minuto de respuesta de Aczino, un espectador lanzaría una botella contra el freestyler mexicano. El ambiente era hostil y nada fácil. Claro, no era la primera vez que se observaba una evidente localía en las batallas y seguramente la mayoría de mc (sobre todo alguien de la trayectoria de Mauricio Hernández) sabían como lidiar con ella; pero los vacíos de la gente y la falta de apoyo son una cosa, mientras que la agresión mediante el lanzamiento de objetos es otra totalmente diferente.

Siendo el Perú un país muy rapero y muy adentrado en lo que es una cultura como el Hip Hop, esto generó sorpresa, incluso en los mismos peruanos, por lo que se puede llegar a una teoría: la gente futbolizó el evento y no era consumidora recurrente de las batallas. Fueron a ver a Jota y no a los freestylers. La clara muestra de ello es que no volvió a vivirse algo igual y eventos como la God Level 2019 o la FMS Internacional 2020 son evidencia clara.

Otros recordados momentos de la Red Bull Internacional 2016 son los vividos por Gasper y Papo. El primero, representando al Perú, se hizo tendencia gracias a una rima en la que comparaba el valor del euro con el del sol, algo que claramente no gustaría al público.

“Yo tengo soles y tú tienes euros, dime cuál vale más” fue el recordado punchline. En el caso de Papo, quien llegaba como un fuerte candidato tras ser campeón nacional de Argentina derrotando a Sony, el físico le jugaría una mala pasada. En su batalla contra Skone se le iría la voz, generando así que busque la puesta en escena como su principal arma, algo que no pesaría ante el español, quien fue la gran figura de la noche.

Finalmente, la gran final es recordada por el público general del freestyle como una de las proezas más recordadas de la disciplina. Skone y Jota se enfrentaban en una final donde el peruano era el claro candidato, pues la localía podía influir no solo en el español, sino también en el jurado.

A pesar de tener todo en contra, Skone dio una demostración de mentalidad impresionante. Llevó la batalla argumental a su lado y no titubeó ante la negativa del público. El mc español logró coronarse como campeón de la Red Bull Internacional 2016 en una de las finales más difíciles de la historia.