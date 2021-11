¿Jaze estará en God Level 2 vs. 2? Esto es lo que dijo el peruano sobre la competencia

Jaze, campeón de FMS Perú, es sin dudas uno de los representantes más importantes de la escena actual del freestyle peruano y mundial. Por ello, a raíz de las recientes confirmaciones de los participantes de la próxima God Level 2 vs 2, aumenta la expectativa para saber si veremos al mc limeño en esta competición. Eso sí, Juan Carlos (su nombre real) ya brindó declaraciones sobre el tema. Veamos qué dijo y qué se puede concluir.

“Es difícil que vuelva a una competencia como esta en toda mi vida. A una competencia de God Level representando a Perú, es casi imposible que pueda. Creo que mi estilo no es el mejor para una competencia así. Puedo sonar bien para el público y seguro me extrañarán, pero la gente pide resultados. No me siento cómodo dejando mi estilo. No lo dejé, pero descuidé algunas cosas. Creo que es lo mejor para mí. No he dicho que dejaré de competir, pero como Perú es probable que ya no lo haga. Hay gente que no me entiende y me detesta. Me piden que deje de ir”, manifestó Jaze en Eyou TV.

No obstante, el campeón de FMS Perú deja una puerta abierta, pues hace énfasis más de una vez en que si le tocara representar al país, preferiría no ir, pero que sí seguirá compitiendo en eventos donde él vaya de manera individual. La próxima God Level tiene la siguiente regla: no pueden hacer dupla dos competidores del mismo país. Por ende, si Jaze compitiera en este grand slam, sería representándose a sí mismo. ¿Le habrán ofrecido ir?

Se sabe que el freestyler peruano enfoca las batallas de una manera distinta, la cual está al alcance de pocos en el circuito. Bnet (quien dejó FMS), Mnak, Papo, Klan, Jota y otros pocos son los que más se asemejan a lo que busca hacer Jaze en batallas. De hecho, en la charla con el canal mexicano de Youtube también habla sobre su enfoque.

“A nivel musical y de rapeo, fuimos de los que mejor sonaron, pero eso hoy día no gana una batalla. No digo que esté mal o esté bien. Creo que hace dos años o tres se evaluaba distinto. Normalmente si el que hace más barras pierde, la gente cree que es tongo”. Asimismo, recordemos que Jaze ya sabe lo que es ganar una fecha de 2 vs 2, debido a que en 2019 lo logró junto a Stuart en Argentina.

La última God Level tuvo una extraordinaria repercusión y las ganas de que llegue otra más se incrementan. Los organizadores confirmaron que tendremos una edición 2 vs 2 en el mes de febrero del 2022. Skill, presente y futuro del freestyle peruano, es uno de los participantes peruanos confirmados (hará dupla con MP), y Nekroos, quien se unirá con Skone, será el otro compatriota con protagonismo en este certamen. Por ahora, no se sabe si veremos a más peruanos.