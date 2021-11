God Level 2 vs. 2: Skill es el primer confirmado para las batallas en dúo

La God Level All Stars 2 vs. 2 ha traído una expectativa incalculable y eso que no tiene fecha definida. Solo se conoce que será en febrero. El público sabe que con la productora de eventos en mención no hay pierde, ya que siempre paralizan al mundo del freestyle.

Hace poco, se confirmó la presencia del peruano Skill quien es, por ahora, el primer batallador confirmado del evento, ante tanta emoción por parte de los posibles competidores, quienes días atrás manifestaron su interés por participar. Algunos de ellos fueron Kaiser, Tata, Letra y Nekroos.

Se conoce que solo estarán aptas las parejas con diferentes nacionalidades. Por dicha razón, el batallador peruano dejó entrever que su acompañante podría ser de Argentina, esto luego de poner el emoji de un mate, en una de sus historias.

Skill es el primer confirmado de God Level 2 vs. 2 Foto: Instagram

Algunos comentarios tras la oficialización de Skill fueron muy positivos. Hasta se animaron a adivinar quién será parte de su equipo. Se dice que puede ser Nitro o Teorema, ambos encajan bien en la silueta que aparece en el Instagram oficial del God Level.

Es probable que con el pasar de los días se vayan confirmando a los demás competidores. En ese sentido, uno de los que dejó en duda su presencia fue Aczino, quien comunicó que su equipo todavía no llega a un acuerdo con los organizadores.