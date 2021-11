Aczino no asegura su participación en God Level 2 vs. 2 y se pronuncia sobre dupla con Kódigo

El torneo aún no tiene fecha oficial confirmada, pero estos días viene siendo tendencia por las duplas que se formarán con el transcurso de las semanas. Algunos freestylers como Chuty, Skone, Kaiser y Nekroos comentaron a través de sus redes sociales que se harán presentes en la competencia.

Sin embargo, tras la polémica broma que inició el rapero chileno Kaiser en la que confirmaba la dupla entre Kódigo y Aczino para el evento, este último salió a esclarecer los hechos: “Yo no tengo confirmada mi participación en God Level y esto solo complica que se llegue a concretar algo”, expresó.

Aczino se manifestó luego de una broma de Kaiser donde confirmaba su presencia en dupla con Kódigo Foto: composición

De esta forma, hizo público que aún no ha llegado a un acuerdo con la productora para la realización del evento con su presencia. Aczino estuvo presente en todas las ediciones pasadas de God Level, por lo que su ausencia sería una gran baja por la jerarquía y competitividad que él otorga.

Asimismo, el batallador de Chile continuó con la broma, pero con mayor panorama de que se trataba de una simple chacota para alborotar a sus fanáticos. Es preciso mencionar que para la God Level All Stars 2 vs. 2 todas las parejas deben ser mixtas, no pueden participar dúos con la misma nacionalidad.

Otro que se refirió al respecto fue el youtuber Yogami Batallas, conocido por el movimiento del freestyle internacional por sus entrevistas con los mcs en todo el mundo. Él, a través de TikTok, publicó un video explicando lo sucedido. Finalmente, Aczino dejó el balón rebotando sin confirmar su participación.