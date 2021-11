¿Quién es Lokillo, el pintoresco comediante que llegó a la Red Bull y podría estar en la FMS?

Este año, la Red Bull Batalla de los Gallos Colombia trajo consigo a un gallo que tiene una trayectoria muy reconocida en la comedia. Muchos quedaron asombrados por su nivel mostrado, ya que fue mejor al de otros que tenían más experiencia que él en el mundo de la improvisación.

Yédison Ned Flórez Duarte es un comediante popularmente conocido como Lokillo. Se hizo famoso inicialmente por sus shows de comedia, la trova, y posteriormente con sus presentaciones con otro de sus personajes, Rastacuando, quien se caracterizaba por ser un cantante cuyos temas eran presentados en el programa Sábados felices.

Lokillo perdió contra Marithea en primera ronda de Red Bull Colombia Foto: RBBDG

Así fue como Lokillo tomó gran representatividad en tierras cafeteras para luego apostar por el freestyle. Es importante decir que siempre tuvo el talento para rimar palabras, pero los seguidores nunca tuvieron en mente que pudiera convertirse en un gallo de la Red Bull.

En octavos de final de la competencia, escogió a la actual campeona, Marithea. En una batalla con mucha suspicacia y gran derroche de talento, esta última batalladora logró ganar, pero no por mucho, ya que la puesta en escena del comediante estuvo a la altura del exigente enfrentamiento.

Él aseguró que continuará en el mundo de la improvisación, sobre todo en la FMS, que le causa mucho interés: “Me encantaría. Ese sí es el formato con el que me gustaría alguna vez competir. Ese creo que es el formato para uno fluir, demostrar, ir mejorando con cada intervención, pero no me dan el cupo porque soy comediante”, dijo a través de sus historias de Instagram.