God Level: los freestylers que han deslizado la oportunidad de participar en el torneo 2 vs. 2

Tal y como sucedió en la God Level Grand Slam realizada en México, se anunció unos días atrás que habrá un nuevo formato que promete paralizar la escena del freestyle con una pluralidad de participantes con mucho flow, punchlines e ingenio.

Se trata de God Level All Stars 2 vs. 2 que desató emoción en los mismos competidores que al tener conocimiento, comenzaron a apuntarse en el torneo que no tiene fecha confirmada. Y es que tras la aceptación que trajo la organización realizada en México, raperos de todo el mundo no quieren perderse este evento.

Jaze y Stuart ganaron la God Level All Stars en 2019 Foto: God Level

Algunos freestylers como Chuty, Tata, Skone, Cacha y Nekroos confirmaron su presencia a través de entrevistas y de sus redes, acrecentando la expectativa del acontecimiento que se llevará a cabo en febrero del próximo año. La última edición con duplas de mencionado evento fue en 2019 donde Jaze y Stuart ganaron la final ante Trueno y Letra.

Según comentó Chuty en una entrevista con Yogami Batallas, la única restricción que habrá es que ningún competidor puede tener una pareja con la misma nacionalidad, de forma que no habrá duplas por países sino mixtas. Además, el histórico batallador español se animó a decir que le gustaría batallar con Stuart o Papo si es que no tuvieran dúo definido.

Otro competidor infaltable es Aczino, quien no ha sido ausente en ninguna de las ediciones de God Level por lo que su presencia es casi un hecho. Por ahora, no hay duplas confirmadas, pero no hay duda de que será un festival del freestyle que tendrá al mundo de pie.