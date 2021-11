God Level 2 vs. 2: ‘Chuty’ cuenta con quiénes le gustaría competir en dupla

Luego del éxito de God Level Grand Slam realizado en diferentes ciudades de México y en donde el equipo español conformado por ‘Gazir’, ‘Skone, ‘Sara Socas’ y ‘Chuty’ se coronó como compeón, la productora de eventos de freestyle lanzó otra noticia importante con respecto a la realización de God Level 2 vs. 2.

A través del canal de YouTube de Yogami Batallas, el máximo referente español de improvisación, ‘Chuty’, fue consultado por quién le gustaría que sea su pareja en la competición. Inicialmente, se le preguntó por ‘Trueno’ y ‘Wos’: “Me mola, son opciones. Me molaría, pero por cuestiones suyas y calendario tiene que ser prácticamente inviable”, aseguró haciendo mención sobre sus exitosos presentes en la música.

'Chuty' es el máximo referente español en freestyle Foto: Urban Roosters

Asimismo, a lo largo de la entrevista dijo que para este evento la dupla no puede ser entre dos competidores con misma nacionalidad, por ello se animó a dar algunos nombres más cercanos que le gustaría para formar su dúo. “Un ‘Stuart’ o un ‘Papo’ cuando están centrados y encendidos son muy buenas opciones”, comentó.

Por el momento, no hay fecha exacta confirmada de God Level All Stars 2 vs. 2, solo se sabe que será el próximo año; sin embargo, batalladores como ‘Nekroos’ y ‘Tata’ se animaron a buscar pareja mediante sus historias en Instagram. En el caso del peruano, hizo que sus seguidores adivinen quién será su dupla para mencionada competición.

Finalmente, ‘Chuty’ contó que el trofeo ganado en el Grand Slam no pudo ser llevado a España porque era muy grande y no entraba en ninguna maleta. “Qué hacemos, ¿le sacamos un billete de avión a la copa? Para empaquetarla había que coger cuatro cajas, gastarnos 300-400 euros en caja y luego 200-300 por cada vuelo”, por lo que finalmente acordaron el envío de un premio individual.