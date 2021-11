FMS Perú: estas son las batallas confirmadas de la segunda jornada hasta el momento

Faltan pocos días para vivir la segunda fecha de la FMS Perú en su primer año descentralizado, el cual tendrá como sede de la siguiente jornada del 20 de noviembre a Trujillo, ciudad natal de algunos freestylers participantes en la presente competencia. A lo largo de la semana se difundió cuatro cruces que prometen dar la talla.

La primera batalla es la de Diego Mc contra Strike. Ambos batalladores se ubican de media tabla para abajo, en el octavo y décimo puesto, respectivamente. Lo que significa que saldrán por su primera victoria para no alejarse de los primeros lugares. El segundo enfrentamiento también promete bastante, se trata acerca del tercer lugar Nekroos vs. el penúltimo de la tabla, Jair.

Tabla de posiciones primera fecha FMS Perú | Foto: FMS Perú

Si bien ambos tienen experiencia y un nombre en la escena, este choque puede ser crucial para Jair Wong, ya que de no ganar o sumar, se hundiría en el último puesto de los 12 competidores. El tercer encuentro estará a cargo de Jota, quien será local en su ciudad, vs. el talentoso Blackcode, que ganó en su primera batalla tras una réplica. El trujillano se ubica sexto mientras que su similar cuarto.

La última confirmada y no menos importante es la de Stick vs. Vijaykesh. Sus ubicaciones en la tabla son el segundo y séptimo lugar, respectivamente. En el caso del primero en mención, estuvo a punto de quitarle el título de la pasada FMS a Jaze, de no ser por dos puntos. Por otro lado, el ex New Era saldrá con todo su flow característico en búsqueda de su primer triunfo en lo que va de la liga.