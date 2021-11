Coscu reacciona a sesión de Anuel AA y Bizarrap: “Me encantó. Es un top ten”

Este junte sigue dando de qué hablar. El youtuber argentino ‘Coscu’ difundió a través de su canal la reacción de la Bizarrap Session 46 que tiene la colaboración del puertorriqueño Anuel AA. El tema, que superó los 10 millones de reproducciones en menos de 24 horas, ha remecido la industria musical al ser tendencia en Perú, Argentina y otros países.

“Es compacto, conciso y perfecto. Me esperaba algo así y me encantó, de verdad me gustó. Es un top ten”, comentó. Asimismo, se animó a decir cuál fue su parte favorita en todo el tema: “La parte que más me gustó es cuando dice mi caserío, esa parte está nazi”, terminó con su frase característica, la que miles de seguidores han incluido en su speech.

'Coscu' reacciona a Bizarrap session de 'Anuel AA' | Foto: Coscu

Actualmente, la reacción cuenta con más de 600.000 reproducciones, y entre los comentarios se aprecia el agradecimiento de sus fans por volver a subir un video tras dos semanas se ausencia. Durante la realización de este clip, ‘Coscu’ señala que viene atravesando un proceso donde tiene otros asuntos en los qué pensar, pero que está disfrutando el momento que está pasando.

Con respecto a este último tema, sus seguidores no tardaron en enviar mensajes de apoyo por su poca aparición en el canal donde tiene más de cuatro millones de suscriptores. “Gracias por volver ‘Coscu’, tus reacciones son adictivas”, “No hay nada mejor que la sinceridad y onda que le pone ‘Coscu’ a sus reacciones”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron llegar al streamer argentino de 30 años.