Paulo Londra, el único artista argentino en lograr el billón de reproducciones en YouTube

Un nuevo éxito y un nuevo motivo para celebrar tiene el cantante argentino Paulo Londra tras lograr superar el billón de reproducciones con su tema “Adam y Eva”, publicado hace tres años. Sin embargo, no ha publicado nuevo material porque actualmente atraviesa un proceso judicial con su antigua productora después de tener problemas en el contrato firmado.

Paulo Londra, quien también perteneció a los freestylers nacidos en el Quinto Escalón, batió otro récord personal y algunos artistas como Rusherking lo felicitaron a través de las redes. El tema tuvo su boom en 2018 y reflejaba la temática de un chico que tiene una velada con una joven poco social a quien desea cortejar.

Paulo Londra llega al billón de reproducciones con su tema "Adam y Eva". Foto: Paulo Londra

Aunque no es su primer tema que supera este número, ya que “Nena maldición” también pasó la difícil meta, él escribió lo siguiente en su perfil de Instagram: “Muchas gracias a todas las cuentas que me apoyan y a todos los que me escuchan por hacer que llegue al billón. Los quiero una banda y gracias por hacerme sentir grande”.

Actualmente, el artista argentino enfrenta un juicio contra su exproductora Big Ligas, del colombiano Ovy on the Drums, a quien acusa de estafarlo al firmar un contrato que le otorga todos los derechos musicales de Paulo hasta el año 2025. Hace unos meses, la revista estadounidense Billboard informó que el cordobés había ganado luego de que un juez a cargo dictaminara que no tiene más obligaciones contra la empresa en mención.

El proceso continúa en disputa luego de que la otra parte haya apelado la sentencia. Paulo Londra es el artista más escuchado en Spotify Argentina, como también es uno de los más sonados en el rap y trap hispanohablante. Su última canción fue “Boogie with the Hoddie”, la cual fue lanzada el 26 de septiembre de 2019.