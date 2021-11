God Level anuncia nueva edición del formato 2 vs. 2 tras rotundo éxito en México

El freestyle es un deporte verbal que congrega a cada vez más fanáticos en todo el mundo y sobretodo a MC’s de todas partes. Este año se realizó la God Level Grand Slam en México, mediante un formato de 4 vs. 4. en el que se incluyó por primera vez a una improvisadora en cada equipo participante.

En 2019, Perú logró el campeonato mundial bajo un sistema de 3 vs. 3, donde nos representaron ‘Jaze’, ‘Nekroos’ y ‘Choque’ con la popular y repetida frase “nos van a ganar”. God Level notó el éxito que trae la organización de estos eventos y no tardó en llamar la atención de sus seguidores al publicar un flyer de 2 vs. 2.

God Level All Stars 2 vs. 2 Foto: God Level

Aunque aún no hay fechas definidas ni ciudades que albergarán el evento, no habrá mucha variación como en el 4 vs. 4 donde se coronó campeón España con la presencia de ‘Gazir’, ‘Chuty’, ‘Sara Socas’ y ‘Skone’. En el que hubo 5 jornadas en diferentes ciudades de México y para la presente también se realizará la misma temática.

A través de Twitter, algunos usuarios se animaron a formar algunas duplas como las de ‘Vijay Kesh’ y ‘Stick’ o ‘Gazir’ junto a ‘Mecha’. Es probable que la organización sorprenda en los próximos días con parejas distribuidas por nacionalidad o de forma ‘ramdon’ como lo piden los fanáticos. God Level All Stars promete paralizar el freestyle mundial, ¿será algún dúo capaz de frenar el poderío español en la improvisación?