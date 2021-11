Bizarrap publica sesión con Anuel AA y supera el millón de vistas en 20 minutos

Como ya es de costumbre, ‘Bizarrap’ paraliza nuevamente el mundo con una colaboración muy esperada por los fanáticos del trap y rap. Luego de solo 20 minutos de haber publicado su sesión junto a Anuel AA, ya es todo un éxito. Esta music session 46 fue esperada por muchas personas al tratarse de 2 capos en la industria musical.

Los usuarios en redes sociales vienen desatando su emoción al escuchar el tema que inicia con un coro característico de ‘Anuel AA’, en el que hace mención a su caserío. La combinación de flows, el beat y los tiempos encajan perfectos para así completar un tema que sin duda será reproducido y guardado en miles de playlist.

El tema ha superado el millón de reproducciones en poco tiempo de forma orgánica, marcando un hito que no puede pasar por alto. Pero no todo es color de rosa, al ser tendencia en Twitter algunos usuarios también han mostrado que esperaban más de este junte ya que no lograron cumplir las aspiraciones que tenían. Las opiniones se encuentran dividas.

'Bizarrap' y 'Anuel AA' llegan al millón en menos 20 minutos Foto: YouTube

Sin embargo, los números los respaldan, ya que lograron miles de views de un momento a otro. Este featuring entre ambos deberá superar los 272 millones que tiene actualmente la sesión de la argentina ‘Nathy Peluso’, quien grabó con ‘Biza’ hace casi un año atrás teniendo similar inicio en su estreno en todas las plataformas musicales.