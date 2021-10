Duki sobre posible retorno al freestyle: “Me anotaría en la Red Bull”

Duki, el rapero argentino que dejó el freestyle que lo cobijó en sus inicios por una carrera musical y el trap, se permitió en una entrevista con Grego Rosello hablar libremente sobre muchos aspectos de su carrera y su vida personal. Entre ellos, el comediante Rosello le consultó al autor de canciones como “She don’t give a fo” o “Rockstar” —con las que inició su presencia en la industria musical— sobre la posibilidad de su retorno a las batallas de freestyle.

Duki se ganó el reconocimiento mundial del movimiento luego de ser uno de los pilares de El quinto escalón, el torneo de plaza más grande y masivo de habla hispana, donde coincidió con íconos como Lit Killah, Trueno, Wos y Acru. Su estilo fluido y coherencia lo llevaron rápidamente a ganar infinidad de seguidores; pero al poco tiempo, y a medida que crecía en la música, fue distanciándose de las batallas y del formato competitivo.

“Me dan ganas de volver. A veces digo me anotaría en la Red Bull, pero yo sé que apenas llegue, en vez de tirarme a mí, me va a tirar 40 preparadas sobre mis canciones, y cosas que no tienen nada que ver”, confesó el también autor de “Unfollow” y “Ley de atracción”.

Mauro Lombardo, Duki, tiene un presente musical que pone de rodillas a cualquier músico reconocido de la escena. En menos de cuatro años, el trapero oriundo de Almagro logró centenas de millones de visitas, además de reconocimientos de artistas, distinciones, shows multitudinarios y un afecto más que cálido de parte de sus seguidores.

Duki y Paulo Londra en El Quinto Escalón. Foto: captura

“Yo me fui de las batallas porque la gente te bardeaba y no rapeaba. A mí me gusta que rapeen, la gente rapera. Me gustan los Acru, los Dani, los Tiago”, lanzó el artista. Además, destacó la labor del cantante y competidor Tiago PZK: “Entiende mucho de esto; si vos lo estás acotando, te va a acotar; si estás rapeando, te va a rapear. Y eso es hermoso, a mí me gustan esas cosas”.

En Argentina, el fenómeno ha ocurrido en más de una ocasión alejando a artistas consagrados de las batallas. Casos son los de Wos, Paulo Londra o Trueno dentro del mundo competitivo. “Me miro 40 recopilatorios de Dani, soy fan de él”, afirmó Duki cuando Grego le preguntó si seguía mirando batallas, y agregó: “De afuera me gusta Aczino, Valles T, Sweet Pain; Bnet es mi favorito”.