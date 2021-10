God Level Grand Slam 2021: Así quedó la tabla de posiciones luego de culminar la jornada 3

Luego de tres batallas infartantes, la tercera jornada de la God Level Grand Slam 2021 llegó a su final. El team Tricolor, México y España salieron ganadores frente a Perú, Argentina y Chile, respectivamente. Tras la mitad de jornadas disputadas todo se va definiendo en la parte alta de la tabla y los tres primeros lugares parecen fijos. Lo que se juega en las fechas restantes quien será el cuarto que acompañará a los tres primeros a la semifinal. Conoce todos los detalles en esta nota.

Tijuana fue testigo de una noche llena de barras contundentes, ingenio y flow. En el primer duelo de la fecha, se enfrentó el team Perú vs. Tricolor. El resultado no acompañó a nuestros compatriotas que a pesar de ganar la primera ronda ( 1 vs. 1) cayeron en las siguientes. Ahora, la situación de Jaze, Nekroos, Jota y Maricielo, miembros del equipo peruano, se agudiza, ya que quedaron relegados en el último lugar con 1000 pts. Mientras tanto, el equipo colombiano/venezolano se encuentra una posición cómoda en el tercer lugar con 11.000 puntos.

Posteriormente, las batallas siguientes fueron México vs. Argentina y España vs. Chile. La victoria se lo llevó el team azteca y español colocándose en lo más alto de la tabla y clasificando, ambos, automáticamente a la semifinal de la God Level Grand Slam 2021.

PUEDES VER: God Level 2021: revive lo que fue la tercera fecha del evento internacional de freestyle

Entonces, el cuarto cupo es lo que queda en juego en las fechas restantes. Para ello, los equipos con posibilidades de alcanzar dicho puesto van en ese orden. Argentina, Chile y Perú. El team peruano, a pesar de su mal inició del torneo aún tiene oportunidad de clasificar directamente a las semis, pues en las siguientes jornadas se medirá con rivales directos como los argentinos y chilenos. ¿Nos van a ganar?

Tabla de posiciones God Level Grand Slam 2021